Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬ËÜ¼Á¤ò²òÀâ¡ª¡Ø¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤òÃÛ¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÄ»³¤æÆ¤ÎñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¶âÍ»³Ø¡×¤Ç¡Ø¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤òÃÛ¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¿·NISA¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï»ñ»º¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¸ýºÂ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Áý¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î´üÂÔ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£Ä»³¤»á¤Ï¡¢¤³¤Î¼Â´¶¤Îº¹¤¬ÉÔ°Â¤òÀ¸¤ß¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤òÍÉ¤é¤¬¤»¤ë½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£Åê»ñ¤Î¥Þ¥¤¥ëー¥ë¤¬¤Ê¤¯¾ðÊó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢»þ´Ö¼´¤¬Ã»¤¯ÌÜÀè¤ÎÃÍÆ°¤¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤ÁªÂò¤Ë·¹¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ì¸«¹çÍýÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Ä¹´ü¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¤ÏÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¡£
Ä»³¤»á¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤òÍý²ò¤¹¤ë»ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖR¡äG¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»ñËÜ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥ê¥¿ー¥ó¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯¤ÎÀ¤³¦¤ÈÆ±¤¸È¯ÁÛ¤Ç¹©É×¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸µËÜ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¡¢Ä¹´ü´Ö±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î2ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÑÈË¤ÊÇäÇã¤äÃ»´üÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¡¢»ñËÜ¤¬Æ¯¤¯»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£
¿Í¤¬Í¾·×¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬¤¢¤ë¤ÈÄ»³¤»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£¿ô»ú¾å¤ÎÊÑ²½¤È´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤¬ÉÔ°Â¤òÀ¸¤ß¡¢¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Á°Äó¤Ç»Ï¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Ï¼ê¤ò²Ã¤¨¤º¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤òÃÛ¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï»ñ»º¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¸ýºÂ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Áý¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î´üÂÔ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£Ä»³¤»á¤Ï¡¢¤³¤Î¼Â´¶¤Îº¹¤¬ÉÔ°Â¤òÀ¸¤ß¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤òÍÉ¤é¤¬¤»¤ë½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£Åê»ñ¤Î¥Þ¥¤¥ëー¥ë¤¬¤Ê¤¯¾ðÊó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢»þ´Ö¼´¤¬Ã»¤¯ÌÜÀè¤ÎÃÍÆ°¤¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤ÁªÂò¤Ë·¹¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ì¸«¹çÍýÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Ä¹´ü¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¤ÏÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¡£
Ä»³¤»á¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤òÍý²ò¤¹¤ë»ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖR¡äG¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»ñËÜ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥ê¥¿ー¥ó¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯¤ÎÀ¤³¦¤ÈÆ±¤¸È¯ÁÛ¤Ç¹©É×¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸µËÜ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¡¢Ä¹´ü´Ö±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î2ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÑÈË¤ÊÇäÇã¤äÃ»´üÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¡¢»ñËÜ¤¬Æ¯¤¯»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£
¿Í¤¬Í¾·×¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬¤¢¤ë¤ÈÄ»³¤»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£¿ô»ú¾å¤ÎÊÑ²½¤È´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤¬ÉÔ°Â¤òÀ¸¤ß¡¢¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Á°Äó¤Ç»Ï¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Ï¼ê¤ò²Ã¤¨¤º¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤òÃÛ¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬Ç¯½é°ì³çÅê»ñ¤Îµ¿Ìä¤Ë²óÅú¡ª¡ØÇ¯½é°ì³çÅê»ñ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÊýÉ¬¸«¡ª°ìÀ¸Ê¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ³ô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬È¾Æ³ÂÎÊóÆ»¤ÎËÜ¼Á¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ø²¾¤ËNVIDIA¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤âAI¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ªGoogle TPU¤ÈNVIDIA GPU¤Î¶¦Â¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬ÃùÃßÊÐ½Å¤Ë·Ù¹ð¡ª¡Ø¡Ú·Ù¹ð¡Û»ñ»º¤ÎÃù¤á¤¹¤®¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂ»¼º¡©Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÀµ²ò¤È¡ÖÇ¯¶â¡Ü10Ëü±ß¡×¤òºî¤ëÅê»ñÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡ª¡Ù
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£