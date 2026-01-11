ÅÄÃæÊË¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ëÃ¥¼è!! ÆÀÅÀ¤äPK³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¹¥¥Ñ¥¹¤â!! ¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ö¤êÀèÈ¯&º£µ¨½é¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¥ê¡¼¥º¤ÎFAÇÕ½éÀïÆÍÇËÆ³¤¯
[1.11 FAÇÕ3²óÀï ¥À¡¼¥Ó¡¼ 1-3 ¥ê¡¼¥º]
¡¡¥ê¡¼¥º¤Ï11Æü¡¢FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼(2ÉôÁêÅö)¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£MFÅÄÃæÊË¤Ï¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£µ¨½é¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£µ®½Å¤ÊµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢PK³ÍÆÀ¤ä1ÅÀÌÜ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ñ¥¹¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ½éÀïÆÍÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÏÁ°È¾30Ê¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î±¦¤ËÍî¤Á¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÃæÈ×¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¡£Á°Àþ¤ÎFW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ì¥á¥Á¥ã¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤È¥Ì¥á¥Á¥ã¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÏÁê¼êDF¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿MF¥è¥¨¥ë¡¦¥Ô¥í¡¼¤¬º¸Â°ìÁ®¡£¤³¤ì¤Ïº¸¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾31Ê¬¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤¬ÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤«¤éÅ¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¡¢MF¥¤¥ê¥¢¡¦¥°¥ë¥¨¥Õ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±32Ê¬¡¢¼«¿Ø¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò½¦¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤¬Á°Àþ¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¡£¥Ì¥á¥Á¥ã¤¬Íî¤È¤·¤Æ¥Ô¥í¡¼¤¬°ú¤¼è¤ë¤È¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ì¥á¥Á¥ã¤¬ºÆ¤Ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥ê¡¼¥º¤Ï¤³¤ÎPK¤ò¥Ô¥í¡¼¤¬½³¤ë¤â¡¢PK¸¥¾å¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤¿GK¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ó¥Ç¥ë¡¦¥¼¥Ã¥¿¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥à¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£Ä¾¸å¤ÎÆ±35Ê¬¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼FW¥Ù¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¢¥È¥ó¤¬Å¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¤ØÎ®¤·¹þ¤ß¡¢2ÉôÀª¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥º¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾10Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¥°¥ë¥¨¥Õ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÃæ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÂÎ¤òÇ±¤Ã¤Æº¸¤Ø¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ2¿Í¤Î¥×¥ì¥¹¤òÁß¤¤Àø¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿MF¥¸¥ã¥«¡¦¥Ó¥è¥ë¤¬Ãæ±û¤Ø¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Ô¥í¡¼¤¬¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òFW¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ë¥ç¥ó¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥º¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¡¢¥Ô¥í¡¼¤¬¥ª¥«¥Õ¥©¡¼¤ÎÍî¤È¤·¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¼õ¤±¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Î½Ö´Ö¤«¤é¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ØÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤Î¤â¤È¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢ÅÄÃæ¤¬ÎäÀÅ¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¤³¤ì¤¬º£µ¨¸ø¼°Àï3ÅÀÌÜ¡£12·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤ÇÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥º¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éDF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤òµÕÅ¾¤Ç²¼¤·¤ÆFAÇÕ3²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
