「DOMOTO」の堂本光一（47）が7日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）との思い出を語る場面があった。

この日は光一が主演・脚本・演出を務めた舞台「Endless SHOCK」で共演した元乃木坂46の中村麗乃とともに出演。中村はかつて神田さんが演じた同作のヒロインを23年、24年に演じた。

光一は「（『Endless SHOCK』には）神田沙也加さんも出ていて、沙也加にすごく麗乃ちゃんは憧れている」と指摘。「その後さ、『ダンス・オブ・ヴァンパイア』も沙也加がやってた役だったわけでしょ。この流れって凄いよね」と昨年出演のミュージカルでも中村が神田さんと同じ役を演じた縁について触れた。

中村は「それこそ、『SHOCK』を見てくださってオーディションの話につながっていたので、『SHOCK』がなかったらそもそもオーディションもできてなかった。もう本当に『SHOCK』様々」と感謝」とコメント。光一は「ゆくゆくはね、目指せ『マイ・フェア・レディ』だね」と神田さんが主演を務めた人気ミュージカルの名前を挙げた。

中村は「ほんと口に出すのも恐れ多いぐらいですけど、何十年経って立たせていただける時が来たらいいなと、夢ですね、目標ですね、本当に、はるか先の」と話した。

さらに、「『ONE DAY』っていう曲もあるけど」と「Endless SHOCK」の劇中歌に触れた光一。「私と神田沙也加と。元々は沙也加が『SHOCK』に出てくれるってなって、その時に導入された曲なの、『ONE DAY』って。あの曲はやっぱり沙也加だったからこの曲になったって言っても過言じゃないぐらいの楽曲で」とした。

「もちろん麗乃ちゃんとも一緒に歌う。だから、俺、稽古場で歌声を聴いた時に本当にびっくりした。俺、“沙也加おる”って思ったもん」とその驚きを回顧。「本当に似てる。それは憧れがあるから、この人みたいになりたいっていう憧れの中から出てくるものなんだろうけど。本当にめっちゃ似てると思って。なんか当時の記憶が思い出させられたぐらい。いや―似てますよ」と明かした。

大先輩からの思わぬ言葉に、中村も「いや、もう光栄です。いやいやいや、ありがとうございます」と恐縮しきりだった。