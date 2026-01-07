スマホ・タブレット最適化で操作性向上！トスメディカル「e連携」

トスメディカル株式会社が提供する医療機関向け紹介予約システム「e連携」。

紹介元医療機関の利便性向上を目的に、予約ページのデザインおよびインターフェースが全面リニューアルされました。

スマートフォン・タブレットからの利用に最適化されたレスポンシブデザインを採用し、操作性が大幅に向上しています。

トスメディカル「e連携」

提供開始日：2025年11月1日以降順次

URL： https://e-renkei.jp/

今回のリニューアルは、紹介元医療機関から寄せられていた操作性に関するニーズに応える形で実施されました。

近年、医療現場ではiPadなどのタブレット端末やスマートフォンを使用して予約操作を行うケースが増加。

従来のPC向け画面では操作しづらいという声を受け、スマートデバイスでも見やすく操作しやすいユーザー体験を実現しています。

ログイン後わずか3ステップで予約が完了する直感的な画面構成や、病院ごとのテーマカラー反映による誤予約防止など、視認性と機能性が強化されました。

診療科ごとの「お知らせ」欄や、病院ホームページへのリンク設定機能も追加され、詳細情報への導線も確保されています。

神戸市立医療センター中央市民病院 様-診療科目選択画面(医師選択あり)

実際の運用画面イメージ。

診療科選択時に担当医師を選択可能な機能も備えており、医師指定なしの予約にも柔軟に対応します。

神戸市立医療センター中央市民病院 様-予約日時選択画面

予約カレンダー表示も見やすく再設計されています。

診療の合間など限られた時間でも、直感的に予約操作を行える構成です。

神戸市立医療センター中央市民病院における地域医療連携予約サイトの運用画面

各病院の運用ルールに応じて柔軟にカスタマイズ可能なフレキシブル設計を採用。

既存機能を継承しつつ、デザイン刷新により視認性が向上しています。

知多半島総合医療機構 様 グループ連携ログインページ

複数病院を横断して利用できる「グループ連携ログインページ」も同時にリニューアル。

グループ全体で統一された操作性を提供し、広域連携を行う医療圏での快適なユーザー体験を実現します。

知多半島総合医療機構 様における地域医療連携予約ネットワークの運用画面

複数の医療機関を利用する紹介元医療機関でも迷うことなく操作できるよう、画面構成を統一。

広域医療連携を支える仕組みとして、日常業務での使いやすさが重視されています。

e連携管理ページ操作(サンプル)

紹介予約の円滑化と地域医療連携の強化を目指す「e連携」。

医療現場の実情に即した機能拡充が続けられています。

トスメディカル「e連携」の紹介でした。

