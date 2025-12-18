この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「実家には絶対帰れません！ 地方出身者が絶望する報道部門の容赦ない拘束の実態」と題した動画を公開。年末年始のテレビ局の働き方について、世間のイメージとは異なる過酷な実態を部署ごとに解説した。



下矢氏はまず、番組制作部門にとって最も多忙なのは年末年始そのものではなく、実は「12月が圧倒的に忙しい」と明かす。多くのタレントが休暇に入るため、年始に放送する番組を年内に撮り溜めする必要があり、業務量は通常の「1.6〜1.7倍」に膨れ上がるという。その結果、編集スタジオなどの設備は常に奪い合いの状態になると語った。



一方で、地方出身者にとって特に過酷なのが報道部門であると下矢氏は指摘する。報道は事件や災害などいつ何が起きるか分からないため、「365日24時間、常に複数のスタッフがいる状態」を維持しなければならない。そのため、年末年始であっても必ず誰かが出勤する必要があり、地方出身者は実家に帰りたくても帰れない状況に陥ることが多いという。誰が連休に出勤するかは、あみだくじやじゃんけんで決められることもあったとその理不尽さを明かした。



しかし、中には正月出勤を自ら望む者もいるという。独身で実家が首都圏にある社員などは、正月手当が支給されるうえ、社食で豪華な正月メニューが無料で提供されるため、「進んで出たがる人もごく稀にいた」と意外な裏事情を語った。下矢氏は、華やかな世界の裏側にある報道という仕事の使命と、そこで働く人々の知られざる実態を伝え、動画を締めくくった。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya