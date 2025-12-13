¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤Î½Å½ý¤«¤éÉü³è¤Ø¡Ä35ºÐFW¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤È·ÀÌó¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å
¡¡¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½FW¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤¬¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£12Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ï¥È¥¥¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ä¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯²Æ¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£2022¡¼2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë43Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥ÖÄÌ»»¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï323»î¹ç¤Ç83¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤âÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸å¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ï¼«Âð¤Ø¤Îµ¢Ï©¤ÇÃ±ÆÈ¤ÎÊªÂ»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Ö¤ÏÏ©¸ª¤ÎÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÂçÇË¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤ÈÈÂÁ÷¡£ÂçÂÜ¹ü¤ò4²Õ½ê¹üÀÞ¤¹¤ë½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢²¼»è¹üÀÞ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢24Æü´Ö¤ÎÆþ±¡¤ò·Ð¤Æ12·î31Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¤ÇÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¤¿¸å¤â¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÇÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢U¡Ý21¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Û¤É½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤Ç13°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¥Ñ¥È¥½¥ó¡¦¥À¥«¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¾õ¶·¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£½µ¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¡¦¥·¥Õ¥¨¥ó¥Æ¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÎÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Áª¼ê¤À¤è¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¿¤ÀÈà¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤±¤É¡¢Èà¤Ï»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÄ¹´ü´ÖÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤Ë»ê¤ë¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆ±Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ³«¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
