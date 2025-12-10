工藤静香「金柑」を意外な食べ方で紹介し「マネしたい」ファン歓喜…“ミスド爆食” も話題で庶民派ぶりに集まる支持

12月9日、歌手の工藤静香が自身のInstagramに冬の味覚「金柑」の意外な食べ方を紹介し、ファンからは「マネしたい」という声が相次いでいる。

工藤は《金柑！新潟のスーパーでも金柑を買って食べていたのですが、新潟から戻った夜に、母の友人から山ほどの無農薬の金柑が届き、そのまま休みたい気はしたものの、もぎたてをやっぱり閉じ込めたくて、めちゃくちゃいっぱい蜂蜜漬けを作りました！ もう最高》などとつづり、意外な食べ方を動画で紹介した。

スポーツ紙記者が言う。

「お皿に載った1つの金柑を前に工藤さんは『こんな食べ方したことある？』と前に座っている女性2人に話し、金柑にナイフを入れ、回しながら1周させたあと、ねじって2つに割りました。

真っ二つに切り落とさないほうが、片方に種が寄ることになると説明。工藤さんは『贅沢な食べ方。このうえにハチミツを乗せます。これはファンの人からいただいたんです』とスティックのハチミツを金柑にかけて『はい、召し上がれ』と差し出しました。

『まんま食べちゃっていい』と工藤さんが話すと、女性たちはあまりの美味しさに『う〜ん』と声をあげます。そして『この食べ方ですよ。ホントおすすめ。もうスーパーデザートじゃない。すっごく美味しいよね』と自画自賛。

その後、工藤さんもハチミツを乗せた金柑を頬張り『う〜ん』と笑顔で納得し、『この皮と実がね。う〜ん。ハチミツ塗ると最高でしょ』と話していました」

さらに動画では、希少なハチミツのマヌカハニーにハーブと一緒に漬け込んだ金柑を紹介し、「これで冬を乗り越える」と工藤は話していた。

この動画にコメント欄には《美味しそう。やってみます！》《蜂蜜かけて食べるの、やってみま−す》《金柑の食べ方すごい 絶対真似させてもらいます》など、感心して「マネしたい」という声が相次いでいる。

工藤は12月4日にInstagramに投稿した「ミスタードーナツ」（以下、ミスド）の商品「ポン・デ・リング」を食べた動画にも反響があがっていた。

終始、勢いよくドーナツを頬ばる静香の “ミスド爆食” 動画に対し、コメント欄では、《ミスドなんて庶民的》《しーちゃんが庶民的なスイーツを 親近感湧くなぁ》など、驚く声があがっていた。

「静香さんはInstagramで、大理石のような壁が特徴的な豪邸や愛車のフェラーリを公開するなど、セレブなイメージが強いです。また、手の込んだスイーツやお菓子の写真を頻繁にアップしているため、そもそも、ミスドを食べること自体、驚くファンも多かったようです。

ポン・デ・リングを食べてはしゃぐ姿から、ふだんのセレブ生活とのギャップに好感を持たれたのでしょう」（前出のスポーツ紙記者）

工藤の庶民的な姿や斬新な食べ方に、ますますファンからの支持が集まりそうだ。