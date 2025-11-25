【お文具といっしょ】描き起こしアートを使用したブランケットやぬいぐるみがプライズで登場！
11月29日の「いい文房具の日」に向けて、『お文具といっしょ』からイオンファンタジー限定プライズゲーム用景品2アイテムと、カプセルトイ用商品1アイテムが、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において11月28日（金）より順次展開される。
＞＞＞お文具といっしょのプライズとカプセルアイテムをチェック！（写真7点）
「お文具といっしょ」は ”なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” キャラクターシリーズで、お文具さんとその仲間たちの日常を綴った動画や漫画がSNSで大人気の癒し系キャラクター。
2018年よりX（旧Twitter）にて4コマ漫画の投稿をスタートし、2019年に書籍化。2020 年にはYouTubeでのアニメーション作品もスタート、各種SNSの総フォロワー数は脅威の100万人超えなど幅広いファン層から支持されている。
「お文具さん」「プリンさん」「名も無き者」「猫さん」「ゼリーさん」「子猫さん」の6人の日常を描いた『お文具といっしょ』のアイテムがモーリーファンタジー・PALOに登場。
プライズでは、ネクタイやワイシャツ、ブレザーの立体感を生地で表現し、衣装にこだわった「お ”ぶんぐ” といっしょぬいぐるみ」と、かわいい総柄と描き起こしアートを一面にプリントした「ふわふわブランケット」の2アイテムが登場。
「お ”ぶんぐ” といっしょぬいぐるみ」は、カラフルな文房具を持った『お文具といっしょ』のぬいぐるみ。ネクタイやワイシャツ・ブレザーの立体感を生地で表現し、衣装にこだわったデザイン。お文具さん、プリンさん、名も無き者、猫さん、ゼリーさん、子猫さんの全6種類。
「ふわふわブランケット」は、かわいい総柄と描き起こしアートがデザインされたブランケット。
カプセルトイでは、カラフルな文房具を持ったキャラクターたちがデザインされた、透け感のあるアクリル素材がポイントの「お守り風アクリルチャーム」が展開される。
そして、プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは「お ”ぶんぐ” といっしょぬいぐるみ コンプリートセット」が抽選で各3名に当たるSNSキャンペーンが開催される。こちらもチェックしてほしい。
