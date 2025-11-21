マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が19日、心と体の調整や大切さについて語りました。

都内で株式会社ワコールが展開するコンディショニングウェアブランドのイベントに登場したイチローさんは、トークコーナーで自身の体の状態を知る大切さについて、「心技体という言葉があるんですけど、僕の中では順番が違う」と話します。

「心技体だと順番は心からってなりがちなんだけど、本当は体が1番に来ないとそもそも元気でいられないというか、心が整っていても体に元気なかったら動けない。だから体が元気であることが1番大事だと僕は考えています」と説明しました。

続けて「センサーみたいなのがないと教えてくれないので、それを常に敏感な状態にしておきたい」とまずは自身の体の状態が最優先だとコメントしました。

自身の体の状態を調べる方法について聞かれると、「現役時代からずっとそうなんですけど、走ると分かるんです。ダッシュです。全力じゃなくてもいいんですけど、8割ぐらいで走ったときの感触で、『今日俺良い感じ、いつもと違うな』は走りで分かります」と説明しました。

運動 する前にまず走るという イチロー 氏は「 ストレッチ は走る前にしがちなんですけど、 ストレッチ を効果的にするには血流を高めてからの方が効果が出るので、走るもよし、投げるもよし、打つもよし、一瞬で血流が上がるような動きを入れて、それきっかけに ストレッチ を入れる方が僕にとっては気持ち良いですね」と説明し、会場の一般の方からも納得の声が上がりました。