【Supreme本社で働く日本人】残業・休日出勤なし、繁忙期は人員を増やして業務を減らす…ファッション業界の中でも最高にホワイトな職場環境

テクニカルデザイナーとしてニューヨークのストリートブランド「Supreme」に勤めるあっちさん。現在の職場の前にも多くのファッションブランドで働いていたが、残業代が出なかったり、ショーの前には徹夜が続くこともあったという。だが、日本でも人気のSupremeは驚くほどホワイトな職場だそうだ。





Supremeで出会った超ホワイトな働き方

あっちさんが実際に働き、気付いたことを、書籍『ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方』より一部抜粋・再構成して紹介する。

2016年の秋、私はストリートブランド「Supreme」でテクニカルデザイナーとして働き始めました。Supremeには現在も在籍していますが、結論からいえば、ようやくたどり着いたもっとも働きやすい場所かもしれません。このときすでにニューヨークに来て13年が経っていました。



Supremeに移る直前、私はダイアン・フォン・ファステンバーグという女性服ブランドに在籍していたのですが、当時すでにSupremeで働いていた知人から声をかけてもらったのがはじまりです。

トレンドの変化が激しいファッション業界において、「ストリートカジュアルの王様」として不動の地位を確立するSupremeの人気とマーケティング、さらにそこで働いている人たちに興味があり、メンズファッション業界に飛び込みました。



Supremeでは、こうした知人からの紹介で採用されることが珍しくありません。人が人を呼ぶ、いわばファミリービジネス的な雰囲気もあるように感じます。

米国では、2～4年の頻度で転職するのがわりと当たり前です。同じ会社にいると昇給のペースは、年間3～5％が相場といわれていますが、転職をすると15～20％もアップします。そのため特に若い人は、キャリアアップと年収アップを図るために頻繁に転職をします。



同僚や上司も頻繁に転職をするので、先に転職をした人から「今の職場、空いているけど君も来ない？」と誘われることがよくあります。

私の場合、これまでのキャリアは、ほとんどが知人からの紹介でつながってきました。すでに述べたように、ダナ・キャラン・ニューヨークでは解雇の憂き目に遭いましたが、それでも「仕事がない！どうしよう！」とパニックに陥ったことはありません。ひとつの仕事がまた次の仕事につながり、さらに広がっていく――そんな「ご縁」は本当にありがたいなぁとつくづく思います。



Supremeへの転職にあたっては、これまでの経験が大いに活きました。

ダナ・キャラン・ニューヨークで解雇された直後、オリジナルのメンズシャツブランドを立ち上げ、運営をしていたのですが、このメンズウェアに関する実践的な知識と経験が、メンズウェアを扱うSupremeでの採用に評価されたのだと思います。すでにお話ししたように、このメンズシャツブランドは資金繰りがうまくいかず撤退しましたが、苦い経験があったからこそ採用につながった、まさにピンチはチャンス、〝災い転じて福となす〟です。

Supremeでは、働き方にも大きな変化がありました。それまで在籍していたブランドでは、定時で帰れることはほぼなく、ファッションショー前は徹夜も当たり前でした。残業代もありません。ところがSupremeでは、ほとんどのスタッフが定時に帰ります。週末出勤も基本的にありません。



なぜ、Supremeはこれほどまでに「ホワイト」なのでしょうか。

信じられないほど働きやすい環境

その一因が、男性服は女性服に比べて変化が少ないことにあります。Supremeをはじめとする男性服は、女性服に比べてデザインの変化が少ない分、仕事量が安定しています。



たとえばジーンズやスウェット、Tシャツなどは、ベースのボディは同じままでポケットなどディテールが変わっていくだけなので、全体的な変更は小さいのです。もちろんデザインがシンプルだからラクというわけではなく、その分、ごまかせない部分が増えるため、技術的なアプローチが問われてくる厳しさがあります。

Supremeでは分業体制が確立されていることも大きな要因だと思います。



ブランドの世界観を担う「クリエイティブデザインチーム」のほか、私が在籍する「テクニカルデザインチーム」、生産管理をする「プロダクションチーム」、素材や生地の選定などを担う「ファブリックチーム」、ボタンやジッパーなどの付属品を担当する「トリムチーム」、さらにはサンプル品の開封・管理を専門に行う「アーカイブチーム」など、専門ごとに役割分担が徹底されています。

そのため、現場レベルでの混乱も少ないのです。この効率的な分業体制により、他のファッション業界では信じられないほどの働きやすい環境が実現されているのだと思います。

知人の紹介から始まったSupremeは、ワークライフバランスの取れた、まさに「Supreme（最高）」な職場環境。声をかけてくれた知人、オリジナルブランドでの経験など、さまざまな「点と点」がつながっていった末の出会いなのかもしれません。

リアルを追求し続けるSupremeの魅力

「Supremeって、米国のブランドなの？」



これは、友人たちからしばしば聞かれる質問です。日本ではSupremeの人気が高く、まるで国内発のブランドのように思われているのかもしれませんね。

たしかに、コムデギャルソンやジュンヤワタナベなどとのコラボレーションは日本でも人気が高く、ボックスロゴのフーディー（フード付きのスウェットシャツ）はリリースされれば即完売。「裏原系」と呼ばれるカルチャーを経て、いまやSupremeはストリートの枠を超えて支持される世界的なブランドです。



ブランド戦略もさることながら、実際に働いていて思うのは、Supremeの魅力はより内面的な――「リアル」を追求し続ける姿勢にもあるように思えます。

Supremeは、創業者のジェームス・ジェビアが営むニューヨークの小さなセレクトショップから始まりました。グッチのベルトやポロのシャツ……いわゆるハイブランドとストリートアイテムを「自分らしく」着こなすスケーターたちのスタイルを、ファッションブランドとして昇華させたのが、Supremeの始まりです。



今もなお、その精神は変わりません。モデルに起用されるのはいわゆる「プロ」のモデルではなく、現場のショップスタッフやスケーターたち。デザインチームも、ファッション業界出身者である必要はありません。

大切なのは、Supremeというブランドの世界観を理解し、共感できるかどうかです。とはいえ、その世界観を体現させるテクニカルデザイナーは、ファッションへの深い理解と体系的な知識、そして高い実務能力が求められます。



すでにお話ししたように、Supremeは働き方もかなり「ユニーク」です。

基本的に残業はありませんし、週末出勤もなし。定時で終わらない場合は、「気合が足りない」と個人の責任を追求するのではなく、スタッフや予算を増やして問題解決を試みます。前職と比べても、これは大きなカルチャーショックでした。



社内の空気もいい意味で「独特」です。いわゆる上下関係は希薄ですし、パワハラや上司からのプレッシャーは皆無です。いわゆる「Fワード」はたまに飛び交いますが（笑）、差別的な発言がなければ問題視されません。

創業者のジェームス自身は、今でもデザインチームと定期的にミーティングをして、ロゴのついたタグの種類や位置、フィット感まで細かくチェックしています。



また、「本当にリアルなストリートでその服を着たい人がいるのか」を確認するためにも、入ったばかりのスタッフに「このデザインについて、どう思う？」と聞くなど、さまざまな角度から意見を求めてきます。意見を聞かれた方も忖度をせず、思ったままの意見を伝える。そんなフラットで風通しの良さを感じます。

アートやカルチャーなど自分たちが「かっこいい」と思ったものを引用し、再定義するサンプリングの手法を含めて、自分たちが本当に「かっこいい」と思えるものを追求する。その哲学がSupremeの大きな魅力だとも思います。



創業当初から変わらない「リアル」へのこだわりと、それを支える組織としての成熟度。働く環境としても、クリエイティブな環境としても、ここまで一貫したブランドは、世界でも珍しいと思います。

ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方

飾らない私を好きになる。自由に生きるためのニューヨーク流・思考と習慣



米国ニューヨーク在住23年目、「SUPREME」で働くテクニカルデザイナーが、最先端のファッション業界の厳しい競争社会のなかで見つけた、心のサバイバル術。

「生きづらさは言語化するとラクになる」「他人と比べない」「行動する前に考えすぎない」「理不尽に遭っても、気にする時間がもったいない」「いつでも夢を持っている」……etc.

「おしゃれ」「成功」「キラキラ」よりも、自分を助けてくれる“生きづらさの最適解”とは。華やかに見えるファッション業界のリアリティ、異国の地で困難にぶち当たったときに何をしたか、実体験を交えて綴る、生き方のヒントが詰まった一冊です。