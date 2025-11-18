価格約177万円！ イタルジェット「“新”スポーツスクーター」登場！ 6速ミッションに並列2気筒エンジン搭載「ドラッグスター459ツイン」イタリアで発表

まるでスーパースポーツのような新型モデル

イタリアのバイクブランド「イタルジェット」は、6段変速を備えた新型のスポーツスクーター「Dragster 459 Twin（ドラッグスター459ツイン）」を公開しました。

このモデルの心臓部には、排気量449ccの水冷並列ツインエンジンが搭載されています。

イタルジェットの新型モデル「ドラッグスター459ツイン」

【画像】ミッション付きでもクラッチ操作は不要!! イタルジェット「ドラッグスター459ツイン」を画像で見る（10枚）

最高出力は9500rpmで47馬力を、最大トルクは8000rpmで30 lb-ftを発揮します。特筆すべきはトランスミッションで、完全自動シフトに加えて、ハンドルに備わるパドルシフトでの任意操作も可能な6速変速機を備えた、ユニークなスポーツスクーターとなっています。

車体には、イタルジェット剛性調整システム（ISAS）が取り入れられました。これはリアサスペンションを手動でチューニングできる機構であり、スプリングプリロード調整機能を持つマルゾッキ製ショックと組み合わされています。このシステムは、リンケージ接続バーを回転させることでスイングアームとショックの接続点におけるロッカーアームのレバー比を調整し、ショックへの負荷特性を変化させることが可能です。

剛性を高く設定すると、有効リンケージ経路が短縮され、ダンパー内部に手を加えることなく、圧縮時の抵抗を素早く得られます。この技術は、イタルジェットのMotoGPチーム「グレシーニレーシングMoto2」が使用するカレックスシャーシのライジングレートリンケージシステムを基に開発されたものです。

足回りには15インチホイールが装着され、タイヤにはピレリ製のディアブロロッソスクータータイヤが選ばれています。

ブレーキシステムも強力で、フロントには270mmのダブルディスク、リアには230mmのシングルディスクを装備し、キャリパーにはブレンボ製を採用しています。また、ABSも標準で備わります。

外装面では、近年のスーパースポーツモデルに見られるような大型ウイングレットが装備されており、空力性能の向上も追求されています。

イタルジェットによると、ドラグスター459ツインは2026年3月に全世界での販売開始が予定されています。イタリア本国での価格は9900ユーロ（日本円で約177万円）に設定されており、その登場が待たれる一台です。