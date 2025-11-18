日本vsボリビア スタメン発表
[11.18 キリンチャレンジ杯](国立)
※19:15開始
主審:フー・ミン
副審:マー・ジー、ブラッドリー・ライト
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 3 谷口彰悟
DF 4 板倉滉
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 15 鎌田大地
MF 20 久保建英
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
控え
GK 12 小久保玲央ブライアン
GK 23 野澤大志ブランドン
DF 5 渡辺剛
DF 16 安藤智哉
DF 25 鈴木淳之介
MF 10 堂安律
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 21 佐野海舟
MF 7 藤田譲瑠チマ
MF 24 北野颯太
MF 14 佐藤龍之介
FW 18 上田綺世
FW 9 町野修斗
FW 26 後藤啓介
監督
森保一
[ボリビア]
先発
GK 23 ギジェルモ・ビスカーラ(Cap)
DF 17 ロベルト・フェルナンデス
DF 3 ディエゴ・メディナ
DF 2 ディエゴ・アロージョ
DF 4 マルセロ・トレス
MF 6 ヘクトル・クエジャル
MF 15 ガブリエル・ビジャミル
MF 16 エルビン・バカ
MF 7 ミゲル・テルセロス
FW 9 エンソ・モンテイロ
FW 11 フェルナンド・ナバ
控え
GK 1 エミリオ・ランペ
GK 12 ロドリゴ・バネガス
DF 5 リシェット・ゴメス
DF 22 レオナルド・サバラ
DF 18 ジョマル・ロチャ
DF 24 マルセロ・ティモラン
DF 26 ルーカス・マカサガ
MF 10 カルロス・メルガル
MF 8 モイゼス・ビジャロエル
MF 13 ダリオ・トリコ
MF 14 ロブソン・マテウス
MF 19 オスカル・ロペス
FW 25 グスタボ・ペレド
FW 20 ジョン・ガルシア
FW 21 ホセ・マルティネス
監督
オスカル・ビジェガス
