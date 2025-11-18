[11.18 キリンチャレンジ杯](国立)

※19:15開始

主審:フー・ミン

副審:マー・ジー、ブラッドリー・ライト

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 早川友基

DF 2 菅原由勢

DF 3 谷口彰悟

DF 4 板倉滉

DF 22 瀬古歩夢

MF 6 遠藤航(Cap)

MF 8 南野拓実

MF 15 鎌田大地

MF 20 久保建英

FW 19 小川航基

FW 11 前田大然

控え

GK 12 小久保玲央ブライアン

GK 23 野澤大志ブランドン

DF 5 渡辺剛

DF 16 安藤智哉

DF 25 鈴木淳之介

MF 10 堂安律

MF 17 田中碧

MF 13 中村敬斗

MF 21 佐野海舟

MF 7 藤田譲瑠チマ

MF 24 北野颯太

MF 14 佐藤龍之介

FW 18 上田綺世

FW 9 町野修斗

FW 26 後藤啓介

監督

森保一

[ボリビア]

先発

GK 23 ギジェルモ・ビスカーラ(Cap)

DF 17 ロベルト・フェルナンデス

DF 3 ディエゴ・メディナ

DF 2 ディエゴ・アロージョ

DF 4 マルセロ・トレス

MF 6 ヘクトル・クエジャル

MF 15 ガブリエル・ビジャミル

MF 16 エルビン・バカ

MF 7 ミゲル・テルセロス

FW 9 エンソ・モンテイロ

FW 11 フェルナンド・ナバ

控え

GK 1 エミリオ・ランペ

GK 12 ロドリゴ・バネガス

DF 5 リシェット・ゴメス

DF 22 レオナルド・サバラ

DF 18 ジョマル・ロチャ

DF 24 マルセロ・ティモラン

DF 26 ルーカス・マカサガ

MF 10 カルロス・メルガル

MF 8 モイゼス・ビジャロエル

MF 13 ダリオ・トリコ

MF 14 ロブソン・マテウス

MF 19 オスカル・ロペス

FW 25 グスタボ・ペレド

FW 20 ジョン・ガルシア

FW 21 ホセ・マルティネス

監督

オスカル・ビジェガス