「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06D ザク・デザートタイプ ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～」11月7日16時よりプレミアムバンダイにて予約開始
【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06D ザク・デザートタイプ ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～】 予約受付：11月7日16時～開始 商品発送：2026年4月 予定 価格：11,000円
【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 交換用頭部パーツ M-120ASマシンガン SA-712クラッカーポッド×2 格闘用アーマー×2 ラッツリバー式3連ミサイルポッド×2 ラッツリバー式P-3 2連ミサイルポッド左右 手首格納デッキ 専用台座一式
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06D ザク・デザートタイプ ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～」の予約受付をプレミアムバンダイにて11月7日16時より開始する。価格は11,000円。商品の発送は2026年4月を予定している。
「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～」シリーズ第3弾として「MS-06D ザク・デザートタイプ ver. A.N.I.M.E.」が登場。モビルスーツのさらなるリアリティを追求し、機体性能を想起させるマーキングをタンポ印刷や塗装で表現している。付属の専用台座、型式番号プレートを使用することで、博物館での展示のように飾ることができる。
【主な商品内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 交換用頭部パーツ M-120ASマシンガン SA-712クラッカーポッド×2 格闘用アーマー×2 ラッツリバー式3連ミサイルポッド×2 ラッツリバー式P-3 2連ミサイルポッド左右 手首格納デッキ 専用台座一式
(C)創通・サンライズ