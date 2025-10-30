オリックス・才木海翔投手（25）が、近日中に右肘のクリーニング手術を受けることが29日、分かった。今季、飛躍を遂げてオリックスの救援陣を支えた若武者は、シーズン中から抱えていた患部の不安を取り除くために手術を決断。球団側もサポートし、来季の開幕からのフル回転に照準を合わせる。

才木は北海道栄から大経大を経て22年育成ドラフト2位で入団。昨年5月24日に支配下登録され、15試合に登板した。3年目の今季は初登板から10試合連続無失点と躍動し勝ちパターンの一角を担った。シーズン終盤には守護神のマチャドに代わり、抑えも経験。開幕前まで未勝利、未セーブだったが、最終的に38試合登板2勝1敗、4セーブ、11ホールド、防御率1・87を記録した。

術後の経過次第にはなるものの、順調なら年内にスローイングを再開する見通し。当初、今オフは、兄貴分として慕う岩崎が例年沖縄で行っている合同自主トレに参加を志願するつもりだったが、リハビリに専念することになる。今季終了後には「周りにいい投手がいっぱいいるし、トミー・ジョン手術を受けた投手たちも、たぶん戻ってくる。また厳しい競争になりますけど、自分次第でどうにでもなると思う」と来季への決意を示していた右腕。オフの間に身体面の不安を取り除き、万全の状態で競争に身を投じる構えだ。