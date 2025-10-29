人体・感性モデルと共感型AIの融合

マツダは、ジャパンモビリティショー（以下、JMS）2025のプレスカンファレンスにおいて、今回の展示テーマである 2035年『走る歓びは、地球を笑顔にする』を具現化する2台のビジョンモデルを世界初公開しました。ここでは『マツダ・ビジョン・クロスコンパクト』を紹介する。

【画像】次期マツダ2のデザインスタディ？『マツダ・ビジョン・クロスコンパクト』初公開 全9枚

ビジョンモデル2は、人の感覚をデジタル化した『人体・感性モデル』と共感型AIの融合で、人とクルマの絆がさらに深まることを目指したモデルだ。クルマと気取らない会話ができ、行き先を提案してくれ、親友のような存在として自分の世界を広げてくれる。まるで心が通った人とクルマの関係を実現する、マツダが目指すスマートモビリティの未来像だという。



マツダ・ビジョン・クロスコンパクト マツダ

現在のところ、このような抽象的な説明しか発表されていないのだが、マツダがコンパクトカーと称しているスタイリングは、次期『マツダ2』のデザインスタディではないかと思われる。曲線基調でコンパクトにまとめられたプロポーションは、かなり完成しているように見える。

現行マツダ2より全長が短く、全幅が広いフォルム

ボディサイズは全長3825mm、全幅1795mm、全高1470mm、ホイールベース2515mmとなり、現行マツダ2の全長4080mm、全幅1695mm、全高1500mm、ホイールベース2570mmと比べると、全長が短く、全幅が広いフォルムが特徴となる。

インテリアはきわめてシンプルだ。インパネにはボディ同色パネルを用い、またボディカラーをアクセントに多用している。下側をカットしたステアリングホイールはスポーク部にスイッチを備え、その奥にはシンプルなメーターが配され、スマートフォンもセットして活用するようだ。パワーユニットに関しては言及されていないが、モーターやハイブリッドなど、様々なものを想定しているという。



マツダ・ビジョン・クロスコンパクト マツダ

マツダでは、このクルマはソフトウエア・ディファインド・ビークル（SDV）の進化のかたちでもあると謳っており、ハード面以外の実用化には時間がかかりそうだが、今後の進展が楽しみな1台だ。