戦国乱世を生き抜き、加賀百万石の礎を築いた初代・前田利家。江戸時代に入ってからも、国内最大規模の石高を誇る大名家として14代にわたり家名をつないできた加賀前田家。彼らが途方もない情熱と財力で守り抜いてきた「美の全貌」に触れられるのが、前田育徳会創立百周年を記念した特別展「百万石！加賀前田家」。東京国立博物館にて2026年6月7日(日)までの開催。東京でこれほど大規模に前田家の至宝が公開されるのは、約60年ぶり