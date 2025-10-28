米ロサンゼルス市内に掲示されていたAdobe Fireflyの広告 Photo: かみやまたくみ

2025年10月28日、クリエイター向け大型イベント「Adobe Max」開催に合わせて、生成AIプラットフォーム「Firefly」のアップデートが発表されました。的確にイメージを具現化できるための機能アップデート揃いで、特に強力そうなのは以下2つです。

「BGM生成」が可能に

商用利用可能な「音楽」を生成できる機能（「サウンドトラックを生成（ベータ）」）が実装されます。作れる音楽の長さは最大で5分です。

Image: Adobe

用意された「キーワード」を組み合わせて作るのが特徴的。作りたい楽曲のイメージを「雰囲気」「スタイル」「目的」「エネルギー」「テンポ」といった要素の組み合わせで表現し、AIに伝えます。プロンプトを「書く」より楽に、欲しい曲の生成が可能です。

動画ファイルをアップし、それをイメージした音楽を生成することもできます。この方法で生成した場合、動画と生成したBGMを合体させてダウンロードできます。

画像を「編集」できるように

Imgage: Adobe

画像生成については、アップロードした画像を「変更」できるようになります（ベータ実装）。背景の月を消したり、昼から夜にしたりしつつも、メインの被写体は元画像のまま、といったことが可能です。人物の服だけを変えるとかもできますよ。

Adobe独自の画像生成AI「Firefly Image Model 5」（プレビュー版）も実装されます。他社製モデルも多数追加になります。

「自分好みの創造」を用いてより手軽に実現できるようにする方向性の進化ですね。

Source: Adobe