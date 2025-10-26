なでしこジャパン、引き分けたイタリア女子監督が称賛「独特の特徴を持つハイレベルな相手、スピードとテクニックを兼備」

ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、現在海外遠征中だ。

25日にコモで行われた地元イタリアとの国際親善試合は1-1の引き分けとなった。

なでしこは前半をスコアレスで折り返すと、後半7分に先制されるも、後半18分にキャプテンの長谷川唯が同点ゴールをマーク。

宮澤ひなたのダイレクトパスに抜け出すと、相手GKの頭上を抜く鮮やかなループシュートを沈めてみせた。

この後はスコアが動かず、FIFAランキング8位のなでしこは、同12位のイタリアと引き分けることになった。

イタリアサッカー連盟は「日本相手に価値ある引き分け」とこの結果を伝えている。また、イタリア女子代表のアンドレア・ソンチン監督は、『Rai』でこう話していたという。

「今日はポジティブな反応が多くあったので満足している。

独特な特徴を持つハイレベルな相手によくやった。相手は、スピードとテクニックを兼ね備える選手たちであることを証明した」

ユニークなスタイルの日本はハイレベルで、速さと技術を兼備していたと讃えていたようだ。

特に、現在マンチェスター・シティに所属する長谷川は、かつてイタリアのミランに所属していたこともあり、現地での注目度は高かった。



なでしこは、28日にスペインの地でFIFAランキング13位のノルウェーと対戦する。