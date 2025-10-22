自民党と日本維新の会による連立政権の発足を受け、高市首相は、物価高に対応した経済対策を早期に取りまとめる方針だ。

自民と維新は、ガソリン税の暫定税率廃止や電気・ガス代の補助などで合意しており、裏付けとなる補正予算案を臨時国会に提出する予定だが、財源確保など課題は多い。（田中俊資、土居宏之）

暫定税率廃止

「高市内閣の最優先事項は、国民が直面する物価高への対応だ」。首相は２１日夜の記者会見で、経済対策に取り組む考えを繰り返し強調した。

首相が「スピード感ある」物価高対策に挙げたのが、ガソリン税の暫定税率廃止だ。与野党６党は７月、１リットル当たり２５・１円が上乗せされている暫定税率の廃止で合意した。自民と維新の連立合意文書にも盛り込み、首相は「今国会で廃止法案の成立を目指す」と明言した。１７・１円が上乗せされている軽油引取税の暫定税率廃止についても「新年度までに廃止することが望ましい」との考えを示した。電気・ガス料金の補助も再開する。

「年収の壁」引き上げに向け、物価上昇に応じた所得税の「基礎控除」見直しの制度設計を年末までに行う。低・中所得者対策として、首相の持論である減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」も制度設計に着手する方針で、「あらゆる知恵を絞って、スピーディーに取り組んでいく」と強調した。中小企業の賃上げに向けた支援にも意欲をみせた。

一方で、維新が主張していた食料品の消費税率を２年間ゼロとする減税は、合意文書で「（０％を）視野に法制化を検討」と曖昧な表現にとどめている。自民には社会保障費の貴重な財源として反対論が根強く、実現のハードルは高いとみられる。

「租特」総点検

物価高対策を急ぎたい新政権にとって、最大の課題は財源の確保だ。

ガソリンと軽油引取税の暫定税率を廃止すれば、年間約１・５兆円の税収が減る。維新が政策の柱に掲げる高校無償化や給食無償化を加えると約２・２兆円の財源が必要だ。食料品の消費税ゼロが実現すれば、さらに５兆円の減収となる。

財源確保に向け、自民と維新は、特定の条件を満たす企業の法人税を減税する「租税特別措置（租特）」などを総点検し、政策効果が低いものを廃止することで合意した。事務を行う「政府効率化局（仮称）」を設置するが、賃上げや研究開発に取り組んだ企業への減税額は２３年度で約１・７兆円に上っており、経済界の反発も予想される。

今後、財源を巡る議論が本格化する見通しで、片山財務相の手腕が問われることになる。片山氏は２１日、報道陣の取材に応じ、「成長戦略で日本経済を強くするのが一丁目一番地。歳入・歳出両面で改革を推進していく」と語った。