貴島明日香「めっちゃおすすめです」肌馴染み◎愛用のリキッドチークを紹介

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『モデル 貴島明日香の最新!お気に入りスキンケア&コスメを紹介します』の動画を投稿。愛用のスキンケアやコスメを紹介し、貴島さんなりの使用感も語ってくれていました！

■チーク

動画内で紹介されたのはこちら！

Fujiko/メロメロチーク 01メロメロピーチ 税込1,760円（公式サイトより）

サラサラとしたリキッドで頬の血色感を高めてくれるチーク！

こちらについて貴島さんは「結構薄づきな感じで」と動画撮影時も使用しているアイテムだと紹介。

その発色についても「めっちゃ可愛い色じゃないですか？」「色もオレンジによりすぎないコーラルっぽい色」「私の肌の色にもすごい馴染んでくれて」と絶妙な色味で肌馴染みが良いと評価。

そして、付け心地についても「乾燥もせず、かといってベタつきもなく、結構サタっとしたリキッドチークかなと思うので」「めっちゃおすすめです」とこれからの季節にもおすすめだと語っていました！

■動画もチェック

動画内ではそのほかの愛用品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。