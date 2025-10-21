NHK新人お笑い大賞

お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が、「NHK新人お笑い大賞」で初めて審査員を務めることが発表された。「NHK新人お笑い大賞」は、結成10年未満の芸人を対象にしたお笑いコンテストである。予選を勝ち抜いた8組の芸人が本選に進み、そこで優勝者が決まることになる。【ラリー遠田／お笑い評論家】

井口が審査員を務めるというのは意外な感じがするかもしれない。彼は「M−1グランプリ2022」のチャンピオンであり、芸人としての実績は十分ある。しかし、バラエティ番組では手当たり次第にあらゆるものに噛みつく毒舌のイメージが強く、他人のネタを審査するような仕事に向いていないと感じる人もいるだろう。

しかし、井口の能力やキャラクターを冷静に考えるなら、彼ほど審査員に向いている芸人はいない。彼を審査員に起用したのは英断である。

井口は毒舌を売りにしていることで知られている。そこで考えなければいけないのは、そもそも「毒舌」とは何か、ということだ。たとえば、ウエストランドが「M−1」で披露した漫才の中で、井口は「R−1には夢がない」という趣旨のことを言って、大きな笑いを起こしていた。

彼の言う「R−1」とは、ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ」のことである。たしかに、世間の注目度も高く、売れっ子を多数輩出している「M−1」に比べると、「R−1」はやや地味な印象がある。決勝に進んだり、優勝を果たしたりしても、その後にあまりテレビの仕事が増えていない芸人も大勢いる。「R−1」が「M−1」に比べると勝ったときの実りが少なく、夢がない大会だと言われるのもやむを得ない。

井口は、漫才の中でもテレビに出るときにも、この手のことをよく言っている。こういうのが「毒舌」の典型的なイメージだろう。ただ、ここで注意したいのは、なぜこの発言で人々が笑うのか、ということだ。それが笑える最大の理由は、人々がそこに共感したからだ。「たしかに」と深く納得したからこそ、その発言が刺さって、思わず笑ってしまった。

客観的で冷静な目線

つまり、笑える毒舌には「みんなもそう思っている」という側面がある。どんなに過激に聞こえることであっても、的外れなことであれば人は笑わない。多くの人が潜在的には思っているが口に出せなかったことを発言することで、それが納得とともに面白く感じられ、笑いが起こるのだ。

この意味で、毒舌を芸にする者は、誰よりも客観的で冷静な目線を持ち、世間一般の人が考えることをわかっていなければいけない。常識と良識を備えているからこそ、毒舌で笑いを取ることができる。井口という芸人の最大の強みはこの点にある。

彼は放送作家の飯塚大悟氏とともに、1か月のお笑いニュースを振り返る「今月のお笑い」という対談連載を行っている。そこではお笑いや芸人のことについて鋭く分析して、持論を語っている。それも含めて、彼のテレビやライブでの発言を振り返ってみると、口調は乱暴でも、話している内容はまっとうで、核心を突いていることが多い。特に、お笑いに関する話には深みがあり、誰もが納得できるようなことを言っている。

井口のような毒舌芸人は、世間ではあまり良いイメージがないかもしれない。「悪口を言うだけなら誰でもできる」などと考えている人もいるようだ。しかし、悪口で笑いが起こるのであれば、それは立派な芸である。

今の時代、SNSなどを眺めてみれば、当たり前のように人々が口汚く罵り合っているのを目にする。そういった罵詈雑言はもちろん笑いにはつながらず、見る人を寒々しい気持ちにさせるだけだ。芸になっていない悪口がそこら中にあふれている今だからこそ、芸としての毒舌には特別な価値がある。

井口にはお笑いを見る目があり、それを的確に言語化する能力もある。10月26日に生放送される「NHK新人お笑い大賞」では、そんな彼の審査員としての勇姿が見られるだろう。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

