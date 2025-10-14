ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¤¬²òÀâ¡£¿·¶Ê¡Ö¤Î¤Á¤Ç¡×¤Ï¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¡¢ºÆ²ñ¤Î·è°Õ¤Î²Î¡×
¢£¡Ö¡Ø¤Î¤Á¤Ç¡Ù¤Ï¡¢¡È»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ôー¥¹¤Ç²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤Ã¤ÆÌ´¤ò»ý¤Ä²¶¤¿¤Á¤¬¡¢¡È¤¤¤ÞÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ë¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥»¥à¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Æー¥¯¥¨¥à¡Ë
ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤êMC¤Ç½Ð±é¤·¡¢²»¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¡£10·î¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄÈ¯¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¯¥ëー¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¤«¤é¡¢¥Æー¥¯¥¨¥à¤ÈHATCH¤¬Ã´ÅöMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
10·î14Æü¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢9·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHAPPY RETENTION¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¤Î¤Á¤Ç¡×¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¡¢9·î24Æü¤ËCD¤ÈÇÛ¿®¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¤Î¥á¥¸¥ãー3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHAPPY RETENTION¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Î¤Á¤Ç¡×¤Ç¤¹¡×¤È¥Æー¥¯¥¨¥à¤¬¶Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡£
¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÊÌ¤ì¤ë»þ¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤Î¤Á¤Ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¥Æー¥¯¥¨¥à¤¬³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤Ã¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿HATCH¡£
¡Ö¤Þ¤¡¡¢¡Øº£Æü¤Ï½ª¤ï¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤°Ä¾¶á¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ºÆ²ñ¤Î·è°Õ¤Î²Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¥Æー¥¯¥¨¥à¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ØHAPPY RETENTION¡Ù¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¡È¤ä¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¦¤³¤È¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡É¤Ë¡¢¤¹¤²¤§²¶¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Þ½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤¬¡ØÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ôー¥¹¤Ë¥é¥Ã¥×¡¢²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤é¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡£¡Ø¤¤¤Þ²¶¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥»¥à¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È³Ú¶Ê¤¬½ÐÍè¤¿·Ð°Þ¤ä¥Æー¥Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Óー¥È¤ÏChaki Zulu¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÍÌ¾¤Ê¡ØRodeo13¡Ù¤Ã¤Æ¶Ê¤â¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢º£²ó2²óÌÜ¤«¤Ê¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¥Æー¥¯¥¨¥à¤¬¡¢¡ÖHATCH¤Ï¡Ê¤³¤Î¶Ê¤Ë¡Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¹¥¤¤ä¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â½øÈ×¤ËÍè¤ë¤ä¤ó¡© ¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ø¤Î¤Á¤Ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ²¶¤Ï¤è¤¯»È¤¦¤·¡£¤Þ¤¿²ñ¤¦Á°Äó¤Ç»È¤¦¸ÀÍÕ¤ä¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿HATCH¡£
¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¥¢ー¥ë¡ÊR-»ØÄê¡Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ë¤·¤Ê¡×¤È¤¤¤¦HATCH¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¡¢R-»ØÄê¤âÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¡Ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¥Æー¥¯¥¨¥à¤¬ÊäÂ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¤¤Þ¡¢ÊÌ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤Í¡£¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»à¤Ì¤Û¤ÉË»¤·¤¤¤ó¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«²¶¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥ä¥Ä¤Î²Î»ì¤âÄ°¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¥Æー¥¯¥¨¥à¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬¤¤¤Þ²¶¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¡Ø¤Î¤Á¤Ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡Ä¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤¹¤²¤§¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØHAPPY RETENTION¡Ù¤ò¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¶¯¤¯Á¦¤á¤¿¡£
¸½ºß¡¢10·î5Æü¡¦Åìµþ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡Ø47ÅÔÆ»ÉÜ¸©TOUR 2025¢ª2026 ～UC is comin¡Ç～¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¡£¡ÖÅìµþ¸ø±é¤Ï°ìÈÖºÇ½é¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£´ØÅìÄ¾¶á¤Ïºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£´ØÅì¤À¤È¿ÀÆàÀî¸ø±é¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î3·î6Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ø±é¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¥Æー¥¯¥¨¥à¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ø¼Â²ÈÌá¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò²¶¤¿¤Á¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ê¥¹¥Êー¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¤Ï¡¢J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤ÇËè½µ·îÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØGRANDMARQUEE¡Ù²ÐÍËÆü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¡£ÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤ê¤ÇMC¤òÃ´Åö¤·¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤òËè²ó°ì¶Ê¤º¤Ä¾Ò²ð¡£Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØTHE FIRST TIMES¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿MC¤Î¸ÀÍÕ¤â¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¾Ò²ð¡£radiko¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤«¤é1½µ´Ö¡¢»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed music¡Ù³µÍ×
10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00-18:50¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¡¢17:52º¢¤ËÊüÁ÷
¢¨J-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÇËè½µ²ÐÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë120ÉÃ¤ÎÄ¹¼ÜCM´ë²è
