■油の種類と役割

■オメガ3とオメガ6のバランス

そこで今回は「魚を食べることのメリット」と「無添加で簡単に作れる自家製ツナのレシピ」をご紹介します。魚が苦手…という方でも食べやすく、ごはんにも パン にも サラダ にも合う一品です。油（脂質）は大きく分けると、・飽和脂肪酸：常温で固まりやすい（バター・ラードなど）・不飽和脂肪酸：常温で液体（植物油や魚の油など）に分類されます。不飽和脂肪酸はさらに「 オメガ 3」「 オメガ 6」「 オメガ 9」に分かれます。そのうち オメガ 3と オメガ 6は必須脂肪酸と呼ばれ、体内で合成できないため食事から摂る必要があります。理想的な摂取比率は オメガ 6： オメガ 3＝2〜4：1 とされています。しかし現代の 食生活 では、揚げ物や加工食品に多い サラダ 油などから オメガ 6を過剰に摂りがちで、実際には 5〜10：1 と大きく偏っているといわれます。 オメガ 6（ サラダ 油・大豆油・コーン油・ゴマ油・グレープシードオイルなど）→ 炎症を促しやすく、過剰になると アレルギー や動脈硬化のリスクを高める可能性があります。 オメガ 3（青魚の魚の脂質、えごま油・亜麻仁油など）→ 炎症を抑え、血管をしなやかにして血流を改善する働きがあります。コレステロールや中性脂肪を低下させ、 生活習慣 病の予防につながります。普段の 食生活 で不足しがちな「 オメガ 3」を意識して補うことが大切です。しかしサバ、イワシ、鮭、ブリ、アジなどを良質の脂質ととらえることは、健康情報に詳しい人でないと、ピンとこないのではないでしょうか。「油」と言えば、炒めたり、揚げたりする液体状のものをイメージしますよね。液体状であるえごま油、亜麻仁油は、加熱すると酸化しやすいという特性を知らずに、普通の油と同じように使ってしまうと逆効果になります。ですから、良質な油を摂る、というより、魚を食べる頻度を増やす、という意識で献立を考えてみると良いと思います。■たんぱく質は肉・卵だけにあらず 魚を上手に取り入れてダイエットには、ご自身に合ったたんぱく質量を食事から摂取することが大事です。皮をはいだ鶏肉やササミ、赤身のヒレ肉を取り入れることが多いようですが、魚を取り入れ、肉と魚を交互に食べていただきたいです。脂質の多い魚は高カロリーに感じますが、肉の飽和脂肪酸とは脂質の質が異なり、炎症を抑えたり、消化が速やかで体脂肪になりにくいなど、とカラダへのメリットが高いです。特に夕食は、肉よりも消化に負担が少ない魚をメインにすることをおすすめしています。刺身や、焼き魚、煮魚は、調理に油を使用せずに作れますし、野菜の副菜を組み合せるとバランスも整います。育ち盛りのお子様がいるご家庭では、魚がメインだとボリュームにかける、というお話も聞きます。そういった場合は、朝ごはんに、しらすや鮭フレーク、ツナなどで魚をプラスしてみましょう。1回目の食事が2回目の食事の血糖値の上昇に影響を与えるという「セカンドミール効果」をご存じですか？ 朝食 に、たんぱく質と食物繊維を摂取することで、昼食後の血糖値の急上昇を抑えることができるのです。魚に豊富なDHA、EPAは朝の体内時計を整える働きもありますから、魚は 朝食 にも良いたんぱく質食材と言えます。魚をメインにしにくいなら、ちょい足しできる素材や作り置きを準備しておくと良いですね。■作ってみよう！添加する油が少な目のヘルシーツナ魚のちょい足しにピッタリ、ごはんにも パン にも、 サラダ にも合うツナをご紹介します。刺身用の冊取りしてある魚で、簡単に作ることができます。本来は、魚がかぶるくらいに注いだ油を低温でじっくり加熱する料理ですが、今回は少量の油で、湯煎で作る方法をご紹介します。

押さえておきたいポイントは以下の３点です。



・魚の重量の２％程度の塩を振る

・表面の水分をふき取る

・沸騰させないように湯煎する。鍋肌から気泡が出るくらい（80℃程度）で加熱する。





【材料】作りやすい量 調理時間30分（置いておく時間を除く） レシピ制作：金丸利恵



栄養成分（1人分・全量の1/6量）

エネルギー 136kcal

タンパク質 12.2g

脂質 9.5g

炭水化物 0.4g

食塩相当量 1.1g



【参考文献】食品成分データベース(金丸 利恵)