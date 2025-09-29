スズキ新「“3列”ミニバン」“登場”！ リッター「23km」走る＆“約320万円”の「7人／8人乗りモデル」！ 精悍フェイスの「ランディ」販売店での反響は？

ランディ何が変わった？

2025年9月に、スズキは人気の3列ミニバン「ランディ」の最新仕様を投入しました。

ランディは、2007年に初代モデルが登場した3列シートミニバンです。

【画像】超カッコいい！ スズキ新「“3列”ミニバン」を画像で見る（44枚）

これまで日産「セレナ」をベースとしたOEM車として展開されてきましたが、2022年に発売された現行モデルとなる4代目ランディは、トヨタ「ノア」のOEMモデルとして販売されています。

スズキの新3列ミニバン!?

そして、ランディは、スズキが日本で展開するラインナップの中で唯一の3列ミニバンであり、ファミリー層や多人数での移動を必要とする層から一定の需要を集めています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1845〜1875mmです。

エクステリアはこれまで通り、ベースモデルであるノアに準じた端正なデザインですが、今回の改良ではバックドアに備わるハイブリッドエンブレムを変更したほか、外装色に「プラチナホワイトパールマイカ」が追加されるなどラインナップを見直しています。

インテリアはこれまでのブラック基調から明るめのグレー系へと一部変更され、開放感が増しています。

くわえて、両側パワースライドドアやシートヒーターなど快適装備の充実も図られており、実用性と居住性が強化されました。

パワートレインは、2.0リッター直列4気筒ガソリンエンジンで、最高出力170PS／最大トルク202Nmと、1.8リッターエンジン＋モーターを組み合わせたハイブリッドシステムをラインナップ。

ガソリン車は実用域で十分な余裕を備え、ハイブリッド車は静粛性と燃費性能を両立しています。

なお、燃費はWLTCモードでガソリン車が約15.0km／L前後、ハイブリッド車は約23.0km／L前後とされています。

ガソリン仕様は8人乗り、ハイブリッド仕様は7人乗りです。駆動方式は2WDのほか、ガソリン車には4WD、ハイブリッド車にはE-Fourも用意されており、幅広いニーズに対応しています。

先進安全装備としては新たに、隣接する車線の後続車両などを検知・警告する「ブラインドスポットモニター（BSM）」や、後方からの自転車を含む接近車両などを検知し、ブザーやインジケーターによる警告やドアオープンの自動制御などをおこなう「安心降車アシスト（ドアオープン制御付）」を装備。また、アクセルの踏みまちがいで起こる衝突を緩和する「パーキングサポートブレーキ」の検知範囲が、これまでの「前後方静止物」に加え、「周囲静止物」を追加しています。

では、改良が施されたランディについて、販売店ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。

あるスズキ販売店の担当者は次のように話します。

「今回のランディの改良については、特別多くの問い合わせが寄せられているわけではありません。

そもそもランディは常時販売されているモデルではなく、マイナーチェンジなどのタイミングで受注が再開されます。

そのため、準備台数がどの程度あるのか不明確で、いつまで購入できるのかが読みにくい状況です。

実際に『残り何台です』という通知が出ると、1週間程度で完売してしまうケースもあり、早めの検討をおすすめしております」

このように、ランディは供給体制の読みにくさが影響しており、販売機会が限られている状況がうかがえます。

さらに、前出の担当者はユーザー層や人気カラー、納期についても続けます。

「お客様の層としては、ミニバンという性格上、やはりファミリー層からの人気が高いですね。

同じミニバンのソリオと比較検討される方も多く、グレードによっては価格差が100万円ほど生じるため、そのあたりで迷われる方が目立ちます。

また、仕様別では、ガソリン車よりもハイブリッドの方が人気が高い印象です。

とくにハイブリッドは信号待ちなどでエンジンが止まり、車内が静かで快適だと評価されております。

ボディカラーは他車種同様、やはり白と黒の人気が高く、定番の選択肢となっています。

なお、納期に関しては、ガソリン仕様が11月から12月頃、ハイブリッド仕様は年明け以降になる見込みです。

価格は徐々に上がってきていますが、それに見合うだけ快適性も向上しており、実際にご覧いただいたお客様からも納得してご検討いただくことが多いですね」

ランディの購入を検討するユーザーは、仕様や価格差、納期を踏まえながら慎重に判断している様子がうかがえました。

※ ※ ※

ランディのグレード構成は改良前から変わっておらず、各グレードの車両価格（消費税込）は、ガソリンエンジンモデルの「G」が323万1800円から、ハイブリッドモデルの「G ハイブリッド」が357万6100円からとなっています。