青春ラブコメ定点観測--「ラブコメディ」の持つ重力について

マンガ原作やライトノベル原作を中心に、2025年の夏アニメは実にさまざまな「青春ラブコメ」作品が入り乱れるクールだった。「CloverWorks nights」の3作品について紹介した際、筆者はこのジャンルの懐の広さに魅力を見出したが、ここではそれをもう少し広げて全体像を考えていくことにしよう。特に今期は、「青春ラブコメ」というジャンルの幅広さをを垣間見ることができるように思う。

『わたなれ』の衝撃とラノベ原作もの

まずはラノベ原作の作品について考えてみよう。今期のライトノベル原作作品の中でとりわけ話題になった作品は『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（ムリじゃなかった⁉︎）』（以下、『わたなれ』）だと思われるが、本作はラノベにおける「形式」が保たれることの心地よさをうまく活用して、根本的な設定をガールズラブにしたことが新鮮だった。いわゆる「百合」作品というジャンルはこれまで多数存在してきたが、『わたなれ』で特徴的だったのは主人公・れな子の長いモノローグや「陰キャ」、「コミュ障」といったキャラクター付け、またヒロインたちとのコミカルな掛け合いを通して進んでゆく恋模様といったラノベ的要素である。アニメにおいてこうした言い回しやストーリー展開のような「形式」をここまで踏襲した作品は初めてだろう。この掛け合わせの成功は、「青春ラブコメ」という形式の強さをベースに置くことのできる安心感によって成り立ってはいないだろうか。フォーマットがあることである程度視聴者が安心できる環境があるために、新たな要素を積極的に取りいれることができること。このジャンルの持っている強みは、この点にあると言える。

同じように、『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』と『公女殿下の家庭教師』は、いまやすっかりテンプレートとなった魔法と学園ものが合わさった作品だと言ってよい。もちろんどちらもマイナーチェンジは加えられているが、作品の世界観はこのテンプレートの枠から大幅にはみ出しているわけではない。広い見方をすれば、この作品たちもそうしたテンプレートが共有されていることで成立するラノベ原作の「青春ラブコメ」の亜種として捉えても良さそうだ。

マンガ原作もの--三大少年誌の力 マンガ原作からのアニメ化は、青春ラブコメでもやはり一番多く、それゆえに生じる多様さが魅力だといえる。『ブスに花束を。』や『渡くんの××が崩壊寸前』などの作品もありつつ、やはり特筆すべき点はいわゆる「三大少年誌」全てから作品が放送されている点である。

『少年ジャンプ』では継続的にラブコメ作品が連載されてきたが、昨期から継続して放送されている『ウィッチウォッチ』は、近年のなかで最も成功した作品の一つと考えてよいだろう。ニコと守仁の二者関係を中心に周辺で巻き起こるドタバタ劇を描いてゆく過程は、見知ったものでありながらも安定して面白い。時にさまざまな作品のパロディを交えながら、コミカルな演出で2人の微妙な距離感をテンポよく描いていく軽妙さは、高橋留美子作品などにも通ずるような週刊誌掲載由来の「ラブコメディ」的手法（＝コメディが繰り返されることで恋愛の進展が保留される）を洗練したがゆえに生じる質の高さだといえる。

また『少年サンデー』からは、『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』（以下、『帝乃三姉妹』）が放送された。本作は強い、自立した女性として描かれる帝乃三姉妹が、主人公・優の「家族」を優先する姿勢に取り込まれていってしまうという、一見すると保守的な価値観に回収されていく危険性をはらんでいるようにも見える。ただ本作はむしろかなり早い段階でその危険性が身を潜めてしまい、単なるラブコメへと収まってゆく。『帝乃三姉妹』が12話を通して描いてきたのは、彼女らが「チョロい」こと……つまりあっさりと既存のラブコメ的展開に絡め取られていく過程だった（ゆえに、当初やや忌避感のあった筆者は早い段階で楽しめるようになった）。もちろんその展開自体に賛否両論あるだろうが、このことは「ラブコメディ」というジャンルが持つ重力の強さを表してもいる。

最後に『少年マガジン』を確認してみよう。ここ最近、各期に1～2本は『少年マガジン』原作ものが放送されているが、今期も例に漏れず『彼女、お借りします』第4期と『カッコウの許嫁』第2期が放送されていた。前者は2020年以降、2021年と2024年を除いて夏に放送されていて、ある種夏の風物詩となりつつある。内容としても、和也の葛藤を中心に回り続けるラブコメディが常に続いていて、もはや様式美と言ってもよいだろう（筆者としては、墨がそろそろ物語に絡んでほしいとずっと思っている）。

他方、『カッコウの許嫁』は形式の逆をついている作品でもあるように見受けられる。本作は一見すると極めて正当な「青春ラブコメ」じみた作品である。第2期で描かれるのは幸、ひろ、そして新たに登場したあいが主人公・凪へアプローチしていくなかで、文化祭を通してメインヒロイン・エリカが恋心を自覚する過程だった。しかし面白いのは、こうした五角関係的な典型的な「ラブコメ」の展開であるにもかかわらず、ストーリーが常に切断され続けているという点にある。第2期では終盤に文化祭がありつつ、その直前まで目まぐるしくさまざまなことが起こり、またそれぞれの連関はやや曖昧なものになっている。ただしそれは脚本として破綻しているという意味ではない。そうではなく、本作は五角関係という「ラブコメディ」らしい設定を採用したことで、ヒロインたちの感情や行動を物語の展開に優先させてきたのではないだろうか。それゆえひろがラブコメレースへの「参戦」を宣言するシーンや、幸が式場に突入するシーンは一層魅力的に映る。ここにこそ、『カッコウの許嫁』の魅力が宿っており、それは別の側面からみれば一見ラブコメの形式に沿っているようにも見えつつ、そこから逸脱していることで成立しているようにも思うのだ。

多様に分化していく「青春ラブコメ」 見てきたように、「青春ラブコメ」とひとことで言っても、内容を詳細に見てみれば多種多様な作品が放送されている。特に2025年夏クールに絞ってみれば、『わたなれ』のようなラノベの文法に従ってガールズラブという新たな要素を取り入れる作品があり、他方でマンガ原作に目を向ければ『帝乃三姉妹』から『カッコウの許嫁』まで、「青春ラブコメ」の生態系とでも呼ぶべき多様さが見られた。「CloverWorks nights」においても確認したように、「青春ラブコメ」にはこうした一見ばらばらのようにも思える作品たちを一つのジャンルとして成立させる懐の広さがある（もちろんそれは、見方を変えれば『帝乃三姉妹』を飲み込んだような重力でもある）。

またマンガ原作やラノベ原作のみでなく、今期はノベルゲーム原作の作品も、「青春ラブコメ」と読んでしかるべき作品（『Summer Pockets』（昨期から継続）、『9-nine- Ruler's Crown』、『ぬきたし THE ANIMATION』）が放送されていたことも目を引く。同クールにノベルゲーム発のアニメが複数作揃い踏みするのは、特に近年では極めて珍しいことだろう。ノベルゲーム原作の作品たちに見られる、主人公を軸にヒロインたちが集まり、いくつかのイベントを経由しながら徐々に結末へと向かってゆく……といったような古き良き形式を貫く美学や、そもそも『ぬきたし』をこのジャンルに含めるかどうかなど話題は尽きない（かなり異質な作品ではあるが、筆者はやはり「青春ラブコメ」の範疇として捉えたくなる）が、こうした議論については別の機会に譲ることにしたい。（文＝舞風つむじ）