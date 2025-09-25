TVアニメ2期放送直前！『桃源暗鬼』×スイパラコラボカフェ、推し活経済評論家・横川楓が徹底レビュー
スイーツパラダイスとTVアニメ『桃源暗鬼』がコラボレーションした期間限定カフェ「桃源暗鬼×SWEETS PARADISE」が、4店舗で開催。スイーツパラダイス池袋店では2025年9月29日(月)まで、スイーツパラダイス京都河原町OPA店では9月30日(火)まで実施する。(※横浜ビブレ店、広島パルコ店は会期終了)
【写真】「桃源暗鬼×SWEETS PARADISE」のメニューを見る
2025年10月からのTVアニメ第2期「練馬編」放送を直前にひかえる『桃源暗鬼』。注目作のコラボカフェの模様を、推し活経済評論家の横川楓さんがレポート。ここだけのメニューの実食や店内の様子など、その魅力を語ってもらった。
■グッズも充実！スイパラならではの本格スイーツ＆ドリンク
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は10月に第2クールの放送を控えるTVアニメ『桃源暗鬼』のスイーツパラダイスコラボレーションカフェをレポートします！
TVアニメ『桃源暗鬼』は「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で人気連載中の漆原侑来先生による漫画作品が原作。鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いが描かれています。コミックスの累計発行部数は400万部を突破し、7月からTVアニメ第1期が放送され、10月には第2期放送と、まさにいま大ヒット中の作品です。私も連載当初から原作を読んでいるのですが、主人公の一ノ瀬四季や無陀野無人たち鬼側と、桃太郎側のそれぞれの生き方や葛藤の描写は本当に読み応えがあり、いろいろと考えるところもあり、続きをとっても楽しみにしている作品です。
スイーツパラダイスで今回のコラボメニューの注文をするには、バイキング料金の支払いが必要です。料金は大人平日1690円／土日祝1890円、小人1040円となっています。
早速、コラボメニューを紹介します。一ノ瀬 四季の血蝕解放パスタ(900円)は、トマトソースのパスタにベーコンや玉ねぎが入っており、八幡巻が乗っています。イタリアンと和食のマリアージュでとてもおいしかったです！四季の血蝕解放のイメージが、見た目で表現されています。
花魁坂 京夜の輸血パンケーキ(900円)は、援護部隊である花魁坂のイメージにぴったり！メープルシロップだけではなく、イチゴシロップやラズベリーソースなど、いろいろな味を楽しむことができます。パンケーキもボリュームたっぷりでした。
無陀野 無人の雨過転生ドリンク(700円)は、ブラッドオレンジジュースがベースのフレッシュなお味。揚げパスタとストロベリーソースが垂れている様子が無陀野の血蝕解放を彷彿とさせます……！
皇后崎 迅のミルクコーヒードリンク(700円)はミルクたっぷりのコーヒー！ホイップクリームものっているので、ミルク味が濃厚です。実は甘いもの好きの皇后崎にぴったりのドリンクです。
コラボメニューを注文すると、1人1枚ずつランチョンマット(全2種)と、注文ごとにオリジナルコースター(全13種)がランダムでもらえます！ランチョンマットはA4サイズなので、持ち帰り用にクリアファイルなどを用意しておくのがおすすめです！
アクリルスタンドやヘアクリップ、ポーチなどグッズの種類もとっても豊富。そしてコラボメニューだけではなくバイキングのメニューも食べられるのもスイーツパラダイスならではのうれしいポイントです！『桃源暗鬼』の世界観に浸りながら、おいしいご飯やスイーツをぜひ楽しんでくださいね。
(C)漆原侑来(秋田書店)／桃源暗鬼製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「桃源暗鬼×SWEETS PARADISE」のメニューを見る
■グッズも充実！スイパラならではの本格スイーツ＆ドリンク
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は10月に第2クールの放送を控えるTVアニメ『桃源暗鬼』のスイーツパラダイスコラボレーションカフェをレポートします！
TVアニメ『桃源暗鬼』は「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で人気連載中の漆原侑来先生による漫画作品が原作。鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いが描かれています。コミックスの累計発行部数は400万部を突破し、7月からTVアニメ第1期が放送され、10月には第2期放送と、まさにいま大ヒット中の作品です。私も連載当初から原作を読んでいるのですが、主人公の一ノ瀬四季や無陀野無人たち鬼側と、桃太郎側のそれぞれの生き方や葛藤の描写は本当に読み応えがあり、いろいろと考えるところもあり、続きをとっても楽しみにしている作品です。
スイーツパラダイスで今回のコラボメニューの注文をするには、バイキング料金の支払いが必要です。料金は大人平日1690円／土日祝1890円、小人1040円となっています。
早速、コラボメニューを紹介します。一ノ瀬 四季の血蝕解放パスタ(900円)は、トマトソースのパスタにベーコンや玉ねぎが入っており、八幡巻が乗っています。イタリアンと和食のマリアージュでとてもおいしかったです！四季の血蝕解放のイメージが、見た目で表現されています。
花魁坂 京夜の輸血パンケーキ(900円)は、援護部隊である花魁坂のイメージにぴったり！メープルシロップだけではなく、イチゴシロップやラズベリーソースなど、いろいろな味を楽しむことができます。パンケーキもボリュームたっぷりでした。
無陀野 無人の雨過転生ドリンク(700円)は、ブラッドオレンジジュースがベースのフレッシュなお味。揚げパスタとストロベリーソースが垂れている様子が無陀野の血蝕解放を彷彿とさせます……！
皇后崎 迅のミルクコーヒードリンク(700円)はミルクたっぷりのコーヒー！ホイップクリームものっているので、ミルク味が濃厚です。実は甘いもの好きの皇后崎にぴったりのドリンクです。
コラボメニューを注文すると、1人1枚ずつランチョンマット(全2種)と、注文ごとにオリジナルコースター(全13種)がランダムでもらえます！ランチョンマットはA4サイズなので、持ち帰り用にクリアファイルなどを用意しておくのがおすすめです！
アクリルスタンドやヘアクリップ、ポーチなどグッズの種類もとっても豊富。そしてコラボメニューだけではなくバイキングのメニューも食べられるのもスイーツパラダイスならではのうれしいポイントです！『桃源暗鬼』の世界観に浸りながら、おいしいご飯やスイーツをぜひ楽しんでくださいね。
(C)漆原侑来(秋田書店)／桃源暗鬼製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。