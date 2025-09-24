【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年9月29日〜10月5日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年9月29日〜10月5日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『考え方や動き方を変えていきます』


｜総合運｜　★★★★☆


必要のないものから手を引いていくことで、大事なものに力も運気も戻っていくことがわかるでしょう。本来の自分を取り戻せる場面もあります。仕事や公の場では日々の努力がそのまま良い結果に繋がります。実力や才能の安定感を周囲の人達に見せることができるでしょう。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


相手に対して変なプライドをなくすことで、関係も相手の気持ちも変わっていきます。相手の信頼感を得るには、相手に負けず嫌いを発揮しないことが重要でしょう。シングルの方は、一般的な目線を持っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がまだまだあなたのことを素直じゃないと思っています。

｜時期｜


10月1日　傷付いてしまう　／　10月3日　団結力

｜ラッキーアイテム｜


映画館

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞