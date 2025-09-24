¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×ÄËÎõ¶ì¸À
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÍÎÏ¸õÊä¤é¤òÄËÎõ¤ËÉ¾¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê50¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£
¸Å´Ü¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ëÈ¯¸À¤ò¸«»ö¤ËÉõ°õ¤·¤¿¡È±î¤°¤Ä¤ï¡É¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¤½¤·¤Æ¡Èºî¤ê¾Ð´é¤¬¤Ï¤Ê¤Ï¤À¤·¤¤¡É¹â»Ô»á¡Ä¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢ÁíºÛÁªº×¤ê¡¢°Æ¤ÎÄê¤À¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤º¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¾´ý¤Ç¸À¤¦¡È·ê·§Àï½Ñ2¤À¤Í¡£ÀäÂÐ¤Ë¥Ü¥í¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¾¡¢1Ç¯Á°¤ÎÅ²¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ý¤í¤Ý¤í¤È¥Ü¥í¤¬½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤â¤¦1¤Ä¤Í¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Î»þ¤Ë¡¢5¿ÍÁ´°÷¤Ëµ¼Ô¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÈÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¤ò¼«Ê¬¤¬ÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢5¿ÍÁ´°÷¤¬É½¸½¤Ï°ã¤¨¤É¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¡ÈÅ¬ºàÅ¬½ê¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²£°ìÀþ¤ÇÅú¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¤ªÌóÂ«¤Ö¤ê¤¬·ù¤À¤Í¡£Î¢¶âµÄ°÷¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÈÉÔÅ¬ºàÉÔÅ¬½ê¡É¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Í¡¢Ê¹¤Æ¨¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¾®Àô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤«¤éÆÃ¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÈÅ¬ºàÅ¬½ê¡É¤È¸À¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡È1ÅÙ´Ö°ã¤¤¤ò¤ª¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÀ¸¡¢³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Í¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È²òÅÞÅª¤Ê½ÐÄ¾¤·¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¯¼£»ñ¶â¤Î¥ë¡¼¥È¡¢¤³¤ì¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤ºÀè¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤È¤Ï²¿»ö¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡¡À¯¼£»ñ¶â¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò²õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤ËÃÊ³¬Åª¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¡¢½ç½ø¤ò°ã¤¨¤Æ¤Þ¤ºÉüµ¢¤µ¤»¤ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¡©¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£