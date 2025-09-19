²ÏÌîÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡×¾®Àô»á¡ÖÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¼Õ°Õ
²ÏÌîÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï19ÆüÄ«¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¼«¤é¤âµîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿²ÏÌî»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬»²±¡Áª¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÁí³ç¡×¤Ë¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤ÎÉ¬Í×À¤òÌÀµ¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤À¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¤ä¤Ï¤ê¾®Àô¤µ¤ó¤¬ºÇ¤âÁê±þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç²ÏÌî»á¤Ï¡¢¼º¸À¤Ç»ö¼Â¾å¹¹Å³¤µ¤ì¤¿ÇÀ¿åÁê¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥³¥áÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÅÞÆâ¤«¤éÂà¿ØÍ×µá¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÀÐÇË¼óÁê¤ËÉ¨µÍ¤á¤Ç°Õ¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¾®Àô»á¤ÎºÇ¶á¤Î¼ÂÀÓ¤òµó¤²¡¢¡Ö²ÐÃæ¤Î·ª¤ò¼«¤é½¦¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÃÀÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤Ç²ò·è¤ËÅö¤¿¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿´°Õµ¤¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Þ¤È¤á°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ë¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÁê±þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï19Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡¢²ÏÌî»á¤«¤é¤Î»Ù»ýÉ½ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸¿ÀÆàÀî¸©¡ÊÁª½Ð¡Ë¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤â²þ³×»Ö¸þ¤ò»ý¤ÄÆ±»Ö¤È¤·¤Æ¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¤ò¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²ÏÌî¤µ¤ó¤é¤·¤¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤·¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¾®Àô»á¤Ï¡¢19Æü¸á¸å¤ËÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤¿¿Ø±Ä¤Î·èµ¯½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢20Æü¤ËÀµ¼°¤Ê½ÐÇÏÉ½ÌÀ²ñ¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£