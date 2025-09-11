この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が断言！「分からない投資商品はやめた方が安心」NISAやオルカン疑問にズバリ切り込む！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【視聴者の質問コーナー】新NISAで迷っている方必見！こうすれば老後の生活が安心できる！」と題し、投資アドバイザー・鳥海翔氏が動画内で、視聴者から寄せられた資産運用に関する相談や疑問に率直に答えた。動画冒頭で「地銀でNISAをやっていたがゆえに、もう全然お金が貯まりませんでした、みたいなことがあるんだろうか」と投げかけつつ、NISAや投資信託、全世界株式の運用方法まで幅広いポイントを解説した。



最初に取り上げられたのは「解約か継続か」という悩み。鳥海氏は「理解できる商品を持つことが大切」と述べ、特に保険は解約時に元本が減る可能性があるため、「このまま10年続ける場合」と「今すぐ解約して切り替える場合」の2シナリオを比較して合理的に判断する必要があるとした。



続いて、全世界株式については「オルカン」が正しい名称であり、「オルガン」と呼ぶのは誤りだと指摘。そのうえで「ドル基軸通貨が変わるのでは」といった不安に対しては、「ドル基軸を前提に考え、今の資産設計を整えることが優先だ」と説明した。



さらに、新NISAを地銀で行うかネット証券で行うかについても言及。地銀は商品数が少なくコストが高い傾向があり、ネット証券は低コストで便利。ただし、成果の本質は「どこでやるか」ではなく「どう投資するか」にあると強調した。



FANG+投資については「増えると考えられるか」「下落に耐えられるか」「目的と手段が一致しているか」の3つの基準を示し、投資の成否は投資対象そのものよりも投資家の姿勢や考え方に左右されると解説。



最後に銀行NISAの定期売却については、15年後に毎月銀行で売却を行うか、ネット証券に切り替えて自動売却を利用するかという二択になると述べた。どちらを選ぶかは利便性と負担のバランス次第であるとまとめている。



質問を通して「老後の安心につながる新NISAの使い方」を考える上で示唆に富む内容であり、判断の優先順位を見直すきっかけとなる動画である。