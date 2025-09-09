【USJ×ポケモン】ヒトモシ&バケッチャが大活躍のハロウィーン・パーティに潜入！パーク限定グッズや激かわフードにも注目
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、毎年大人気のハロウィーン・イベントを2025年11月3日(祝)まで開催中！昼は「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」として、大人も子どもも笑って楽しめる。本記事では、ポケモンたちとダンスで盛り上げるショーをライター&編集担当が体験。さらに新作グッズやキュートすぎるフードも紹介する。
【写真】肩乗りミミッキュやヒトモシのハットなど、今だけのオリジナルグッズも多数！
■跳んで叫んでダンス♪みんなが主役の白熱バトル
昼のハロウィーンの目玉となるのは、「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」。昨年大盛況だったポケモンのショーが音楽やダンスを一新し、ゲストをさらに巻き込む形にパワーアップした。
今年も音楽をプロデュースするのは、ボカロPの「DECO*27(デコ・ニーナ)」。ロックとダンスの2ジャンルをアレンジしたド派手なミュージックにポケモンらしいサウンドも加わり、さらに熱狂を呼んでいる。
最初に登場したのは、DJゲンガー&DJピカチュウ。ジャケットやヘッドホンなどこの時期だけの姿に、ゲンガー大好き編集担当はすでにメロメロ。ダンサーたちの衣装も、ゲンガーを思わせるかぶりものや黄色&紫のカラーリングがおしゃれ。衣装チェックが趣味のライターもワクワクが高まる…！
続いてステージに上がったのは、ゴーストタイプのムウマ、ジュペッタ、ミミッキュ。それぞれをイメージした歌詞が楽しい曲で一緒に踊って、会場はさらにノリノリに♪
ここで、双子のポケモントレーナーであるブンブンとバンバンが現れる。絶妙に息が合わない2人はそれぞれ自分が作った曲をかけると譲らず、言い争いに発展。しかしDJピカチュウの提案により、ダンスバトルで勝敗を決めることに。
ブンブンはバケッチャを、バンバンはヒトモシを呼び出し、それぞれのチームが1ターンごとにダンスを見せていく。ゲストはヘッドバンギングやコール&レスポンスで、全力応援しよう！
ちなみに、バトル中は上のステージにDJピカチュウがいることが多くなる。耳をピコピコ揺らしながら動く様子がたまらなくかわいいので、頭上もお見逃しなく。
勝敗は観客の盛り上がりによって変わるため、応援しがいがある今回のショー。ライターたちが参加した回ではブンブン側が勝利し、DJゲンガーがBass musicをかけてくれた。バンバンが勝利すると、Metal musicに変化するそう。
見ているうちにライターは元気いっぱいなバンバンが大好きになってしまい、彼女が勝つと微塵も疑っていなかったため、結末に少しショックを受けたのだった。プリーツやボリュームある袖が印象的な衣装もとっても気に入ったので、次回はよりいっそう盛り上げて勝利に導きたい…！バトルのあとは、みんな仲良く一緒に踊ってフィナーレを迎えた。
■ヒトモシの帽子やモンスターボール形のバッグにときめく
今だけのグッズも見逃せない。ヒトモシを愛してやまない編集担当のおすすめは、お目立ち度抜群の帽子。ちょこんと立った炎がかわいい！秋冬に活躍しそうな、ふんわり柔らかな質感も魅力的。
ミミッキュのマスコットはボールチェーンだけでなくクリップも付いているので、カバンにぶら下げたり、肩に乗せたりと、さまざまな形で愛でることができる。目が合えば、キュンとすること間違いなし。
ライターのおすすめは、モンスターボール形のバッグ。片面がクリア素材になっているので、ぬいぐるみなどを入れれば推し活にぴったり！
DJゲンガーのバッグネックレスは、ミミッキュ、ヒトモシ、バケッチャのリングとセット。DJピカチュウのポシェットは、キリリと決めた顔が愛くるしい。キーチェーンセットやチャームセットなど、小物も充実している。
ピカチュウのペンケースは、ふわもこ素材がポイント。裏にはパーティに登場するゴーストタイプのポケモンたちが勢ぞろいしている。オレンジが基調の真空断熱タンブラーは保冷・保温性に優れているので、季節を問わずに使える。
■ヒトモシだらけのハンバーグやニコニコなジュペッタのケーキに舌鼓
スタジオ・スターズ・レストランでは、ポケモンたちがキュートなフードに変身。「ヒトモシたちの夜にともるハンバーグプレート」は、暗闇でゆらめくヒトモシの炎を表現。楽しげな姿が飾られたハンバーグには、黒いデミグラスソースがかけられている。上の半熟卵と一緒に味わいたい。ほか、クラムチャウダーやパイなど、盛りだくさんのワンプレートになっている。
あわせて味わいたい、「ノリノリ！DJゲンガーのグレープソーダ」は、パチパチ弾ける炭酸とキラキラのラメでパーティ気分。ぶどう風味のゼリー入りで、食感もおもしろい。
「バケッチャのまんまるチキンベーグルサンドプレート」には、「とくだい」から「ちいさい」まで、いろんなサイズのバケッチャが大集合。ハーブチキンやハロウィーンらしいカボチャなどがはさまれ、ボリュームたっぷり。
「ひょっこり！ジュペッタの洋ナシ&ホワイトチョコムース」は、前に出した手や表情にキュン。なめらかなムースが中に詰まっている。
「いたずら？ムウマのミックスベリーチーズケーキと赤い野菜？」は、レッド×ブルーが印象的。濃厚なチーズケーキに甘酸っぱいベリーがアクセントになっている。
食事をさらに楽しむなら、「レッツパーティ！ ポケモン・ランチョンマット」もお忘れなく。すべてのメニューに別料金でセットにできる。
「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」ではほかにも、今だけの仮装が楽しいミニオン・モンスターズ・グリーティングやエルモたちと踊れるダンス・ショーを開催中。子どもから大人まで、心の底からハハハ！と笑ってハロウィーンを満喫して。
取材・文=上田芽依
撮影=大西二士男
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
DECO*27 (C) OTOIRO
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
