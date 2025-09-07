「内容・結果ともに満足！」難敵アメリカを２−０撃破、韓国代表を母国メディアが称賛！「二大スターの見事なコンビネーション」
韓国代表は現地９月６日、アメリカ代表と国際親善試合で対戦。２−０で快勝を飾った。
試合は19分にエースが先制弾。味方のスルーパスを受けたソン・フンミンが、ペナルティエリア内から左足でネットを揺らす。さらに43分には、ソン・フンミンのパスからイ・ドンギョンが決めて２点差に。
後半はアメリカの猛攻を受けたが、最後まで無失点に抑え、見事に難敵を下した。
韓国メディア『Sports Donga』もその母国代表の戦いぶりを絶賛。「内容・結果ともに満足！」と題して、こう評価した。
「韓国サッカー界の二大スター、ソン・フンミンとイ・ジェソンのコンビネーションが先制点とイ・ドンギョンの2点目につながった。見事なコンビネーションだった。アウェー親善試合を無失点で終えた守備陣も満足のいくものだった」
続けて、「伝統的な３バックも全体として、パフォーマンスは悪くなかった」「両サイドバックの素早いオーバーラップとサイド攻撃も印象的だった」と称賛した。
ただ最後に課題にも言及。「しかし、課題も残った。時間が経つにつれて韓国のエネルギーレベルは低下し、後半終盤にはアメリカの攻撃に翻弄された。ゴール前の狭いスペースに守備陣が密集する中、韓国は適切なポジション取りや確実なボールハンドリングに苦戦した。チョ・ヒョヌのセーブの数々を考えると、より明確な役割分担と微調整が必要だったように思えた」とした。
韓国代表は次戦、10日にメキシコ代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
