À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡¢ÂáÊáÊóÆ»¤Î1¥ö·îÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¡5Ç¯Á°¤ËÊì¤¬µÞÀÂ¤Ç¼Â²È¤ò°ú¤Ê§¤¦¡Ö·»¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8·î8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ºßÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±éÃæ¡ÄÆâ²ÊÀì¹¶°å¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¿ÒÌé
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿4ºÐÇ¯¾å¤Î·»¡¦À¶¿å¾°Ìï¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Î»î¼Ì²ñ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¡¢¶¦¤ËÇÐÍ¥¤Ç¤â¤¢¤ë¡È·»Äï¤Î´Ø·¸À¤ä·»¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ê¤¬¤é¤â½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤éÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¸µ¡¹¼«Ê¬¤¬¾®³Ø¹»¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊì»Ò²ÈÄí¤Ë¡Ê¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£Éã¿Æ¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬21ºÐ¤Î»þ¤ËÊì¿Æ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´Â¡·Ï¤ÎµÞ¤ÊÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢Ë´¤Êì¤ÎÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¡Ø½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤â½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Êì¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËµÞ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£·»¤È2¿Í¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Åö»þ¼Â²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢·»Äï2¿Í¤ÇÃÏ¸µ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢²È¤ò½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼Â²È¤ò°ú¤Ê§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÆË»¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Éô¡¢·»¤¬¤â¤¦²È¤Î¤³¤È¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢·»¤âÀäÂÐ¡¢Àº¿À¾õÂÖÅª¤Ë¤âÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë·»¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï9·î3Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ° À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤âº£²ó¤Î·ï¤òº£Ä«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢ÂçÊÑº¤ÏÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸½ºß¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÊóÆ»°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ºßÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±éÃæ¡ÄÆâ²ÊÀì¹¶°å¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¿ÒÌé
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿4ºÐÇ¯¾å¤Î·»¡¦À¶¿å¾°Ìï¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Î»î¼Ì²ñ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¡¢¶¦¤ËÇÐÍ¥¤Ç¤â¤¢¤ë¡È·»Äï¤Î´Ø·¸À¤ä·»¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ê¤¬¤é¤â½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢Ë´¤Êì¤ÎÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¡Ø½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤â½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Êì¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËµÞ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£·»¤È2¿Í¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Åö»þ¼Â²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢·»Äï2¿Í¤ÇÃÏ¸µ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢²È¤ò½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼Â²È¤ò°ú¤Ê§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÆË»¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Éô¡¢·»¤¬¤â¤¦²È¤Î¤³¤È¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢·»¤âÀäÂÐ¡¢Àº¿À¾õÂÖÅª¤Ë¤âÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë·»¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï9·î3Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ° À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤âº£²ó¤Î·ï¤òº£Ä«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢ÂçÊÑº¤ÏÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸½ºß¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÊóÆ»°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£