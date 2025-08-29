有元葉子「違う生き方もあるかもしれない。そんな気持ちにさせてくれる旅が好きです」

行けるときが、旅の吉日。有元葉子にとって人生に旅が必要な理由

「有元葉子」と聞けば、いまやレジェンド的存在の料理家。でも実は有元さんが料理家として働き出したのも、ひとり旅をスタートさせたのも実は50代から。新刊『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』では、そんな有元さんの初めてのひとり旅から、これまでに旅した数々の国の思い出を振り返りながら、同じ時代を生きる女性として、多くのヒントが詰まった本になりました。

世界一おいしいケイパーがあると聞いて勇んで向かったサリーナ島（イタリア）。夕暮れにホテルへ到着してみたらイワシ祭りの最中だったリスボン。ロンドン郊外では本物のパンの香りに開眼し、タイでは唐辛子塩で食べるパパイヤに病みつきになり…… この春も南イタリアへ、野草がおいしいと評判のレストランを訪れたばかりだそう。

本書の「はじめに」では、印象的だった朝ごはんについて語られています。

「……あの朝ごはんをまた食べたいと思って、今出かけて行っても、当時と同じものは食べられないでしょう。数年前に行ったときも、朝ごはんはもちろん、すべてが変わっていました。

時代が変われば、国の情勢や土地の景色も変わっていく。旅は、時の流れの狭間に迷い込むようなもの。そのとき、その場所で味わった空気や食べものや人との触れ合いは、二度と味わうことができない。でも、だからこそ旅は魅力的なのだと思います。

行ってみたいところがあると、私は身軽に出かけていきます。唯一、行きたくても行けなかったのがレバノン。中でも首都のベイルートは世界で最も古い都市のひとつで、中東のパリと言われていた頃のベイルートに行ってみたかったです。きっと料理もおいしかったでしょう。今では夢のまた夢です。

行けるときが、旅の吉日です。どこかに出かけたいと思ったら、多少の無理を押しても行ったほうがよいかもしれません」（有元葉子『旅の記憶』より）

パリ、ロンドン、リスボン、プーリアにサルディーニャ、ニューヨーク、ホーチミンにハノイ…… 有元葉子さんの旅の記憶からは、「どうしたら自分を使い切れるかをいつも考えている」と語る有元さんの人生観が垣間見えます。何を大切にして、何を楽しみとして生きていくか。ヒントに溢れた1冊です。

構成（書籍）／白江亜古

有元葉子（ありもと・ようこ）

編集者、専業主婦を経て、料理家に。料理教室やワークショップ等を提案する「A＆CO.」の主宰ほか、キッチンウエア「la base（ラ・バーゼ）」シリーズのディレクター、イタリア産オリーブオイル「MARFUGA（マルフーガ）」の日本代理店主宰を務めるなど活躍は多岐にわたる。レシピ本をはじめ、食を通して暮らしや生き方などを語ったエッセイなど著者は100冊以上に及ぶ。近年のベストセラーは『レシピを見ないで作れるようになりましょう』（SBクリエイティブ）、『生活すること、生きること』（大和書房）ほか。

初の旅エッセイは人生後半へと差し掛かった女性へ、多くのヒントと温かいエールに溢れています。講談社刊／1800円（税別）／200ページ／8月21日発売

