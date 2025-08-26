この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された「自分に最適な積立額はいくらなのか？年代別ごとにいくら貯蓄すればOKなのか徹底解説します！」にて、投資アドバイザーの鳥海翔氏が老後資金のリアルな必要額や備え方について語った。冒頭では「今、あなたが何歳なのか、必要な金額が毎月いくらなのかを入力すればシミュレーションできる」と紹介し、年代やライフスタイルごとに異なる資金目標を自分で算出する重要性を示した。

「収入や家族構成、生活パターンで必要資金はまったく違う」と述べ、画一的な金額設定に警鐘を鳴らした。また「年金がいくらもらえるのか把握していない人は、もうスタートラインに立てていない」と助言し、年金定期便や年金ネットで自分の受給額を確認する必要性を強調した。

続いて鳥海氏は、「いま、年間どれだけお金を使っているのか通帳や実データで把握してほしい」と家計管理の大切さを解説。「クレジットカード明細だけでは全体像がつかめない。預金残高の推移で確認すべき」と注意を促したうえで「無駄な支出を減らせば必要な投資額を下げられる。支出コントロールこそが再現性の高い方法」と、生活水準の見直しの重要性にも触れた。

動画内では、夫婦や単身、収入別のケースをシミュレーション。物価上昇率を考慮したうえで必要額を試算し「収入が高い人ほど老後に同じ生活水準を維持するには大きな準備が必要」と指摘した。さらに「どこまで生活水準を妥協できるかがカギ。自分の最適解はシミュレーションの繰り返しからしか導けない」と断言する。

締めくくりでは「最適解は自分で多角的にシミュレーションした先にしかない」と強調。「誰かの決めた“正解”を鵜呑みにせず、自分にとっていくらなら妥協できるのかを探ってほしい」と呼びかけて動画を結んだ。

YouTubeの動画内容

00:00

老後資金シミュレーションの概要と動画の狙い
01:00

必要額を考える3つのステップ（年金額確認・支出把握・必要資金の算出）
09:10

物価上昇率を考慮したシミュレーションと具体例
17:00

最適解を導くための考え方（妥協点・積立投資・支出管理・リスクへの向き合い方）

