この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が解説「老後2000万円では全然足りない！」本当に必要な資金と最適解の導き方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された「自分に最適な積立額はいくらなのか？年代別ごとにいくら貯蓄すればOKなのか徹底解説します！」にて、投資アドバイザーの鳥海翔氏が老後資金のリアルな必要額や備え方について語った。冒頭では「今、あなたが何歳なのか、必要な金額が毎月いくらなのかを入力すればシミュレーションできる」と紹介し、年代やライフスタイルごとに異なる資金目標を自分で算出する重要性を示した。



「収入や家族構成、生活パターンで必要資金はまったく違う」と述べ、画一的な金額設定に警鐘を鳴らした。また「年金がいくらもらえるのか把握していない人は、もうスタートラインに立てていない」と助言し、年金定期便や年金ネットで自分の受給額を確認する必要性を強調した。



続いて鳥海氏は、「いま、年間どれだけお金を使っているのか通帳や実データで把握してほしい」と家計管理の大切さを解説。「クレジットカード明細だけでは全体像がつかめない。預金残高の推移で確認すべき」と注意を促したうえで「無駄な支出を減らせば必要な投資額を下げられる。支出コントロールこそが再現性の高い方法」と、生活水準の見直しの重要性にも触れた。



動画内では、夫婦や単身、収入別のケースをシミュレーション。物価上昇率を考慮したうえで必要額を試算し「収入が高い人ほど老後に同じ生活水準を維持するには大きな準備が必要」と指摘した。さらに「どこまで生活水準を妥協できるかがカギ。自分の最適解はシミュレーションの繰り返しからしか導けない」と断言する。



締めくくりでは「最適解は自分で多角的にシミュレーションした先にしかない」と強調。「誰かの決めた“正解”を鵜呑みにせず、自分にとっていくらなら妥協できるのかを探ってほしい」と呼びかけて動画を結んだ。