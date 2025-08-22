ロッキーズとの4連戦カード最終戦…2勝2敗で終えた

【MLB】ドジャース 8ー2 ロッキーズ（日本時間22日・デンバー）

ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地クアーズフィールドでロッキーズ戦に9-5で勝利し、4連戦を2勝2敗で終えた。大谷翔平投手は休養日のため、ベンチから戦況を見守った。

大谷は登板翌日となったこの日は休養日に。20日（同21日）の登板後には「僕から（休養を申し出た）というわけではなく、フロントもそうですし、監督とも話しながら、このタイミングがいいんじゃないかということで」と経緯を説明していた。

試合前にはロバーツ監督が「（大谷に）ゆっくり寝て、遅れて来ていいと言った」と説明。試合2時間前の時点でロッカーに姿は無かったが、試合開始の際にはベンチに登場した。

大谷は4月18日（同19日）には真美子夫人の第1子出産のため「父親リスト」に入り、2試合を欠場。6月には投手復帰を果たしたが、これまでは登板日翌日も休むことなく出場していた。

ドジャースはカーショーが先発し、5回2/3を投げ3失点で8勝目（4敗）をマーク。8月は4戦4勝となった。打線は5回まで毎回得点を記録し、計11安打9得点で勝利した。

22日（同23日）からは敵地でパドレスとの3連戦がスタート。大谷は打球が直撃した右脚の状態が心配されるが、ロバーツ監督は「明日には試合に出られるはずだ」と説明している。（Full-Count編集部）