雑貨ブランド「3COINS（スリーコインズ）」が、集英社（東京都千代田区）の少女まんが雑誌「りぼん」とのコラボレーションアイテムを、9月6日から発売します。

全92アイテムを展開

「りぼん」は1955年8月に創刊。小学校高学年から中学生の女子をメイン読者層に、「子ども向けのまんが」ではなく「大人も読みたくなる少女まんがの王道といえる作品」を多数掲載。広い年齢層の“少女まんがファン”から支持を得ている、2025年で創刊70周年を迎えた「少女まんが雑誌」です。

今回のコラボでは、世代を超えて愛される「りぼん」の人気6作品がデザインされたグッズが登場。作品ラインアップは「ときめきトゥナイト」「ちびまる子ちゃん」「姫ちゃんのリボン」「ママレード・ボーイ」「ルナティック雑技団」「ご近所物語」です。

グッズは、「BOOK型メモセット」（6種／各330円、以下税込み）、「BOOK型エコバッグ」（6種／各1100円）、「PVCクリアポーチ」（6種／各330円）、「ポケットティッシュ」（6種／各330円）、「缶入りステッカー」（6種／各330円）、「マスキングテープ」（6種／各330円）、「トートバッグ」（6種／各880円）、「ポーチ」（6種／各660円）、「ストックBAG」（6種／各550円）、「マグカップ」（6種／各770円）、「ツイルポーチ」（2種／各330円）、「ミニトートキーホルダー」（2種／各330円）、「二つ折り財布」（2種／各330円）、「ブリキ小物入れ」（2種／各880円）、「貯金箱」（2種／各550円）、「ペンケース」（2種／各550円）、「レターセット」（2種／各330円）、「ペーパーファイル」（2種／各330円）、「付箋セット」（2種／各330円）、「ペーパーBAG2枚セット」（6種／各330円）、「スペシャルBOX」（6種／各2750円）、「ミニ巾着」（全6種、ランダム／330円）、「マグネット」（全12種、ランダム／330円）の全92アイテムがラインアップされています。

同社は「『りぼん』の表紙がデザインされたポーチやエコバッグを始め、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなど、胸が高鳴ること間違いなし！」とコメントしています。

全国の店舗、公式通販サイトで販売。発売日の9月6日は事前抽選となり、購入個数制限が設けられます。