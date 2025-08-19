【カービィのエアライダー】 11月20日 発売予定 価格： ダウンロード版 7,980円（税込） パッケージ版 8,980円（税込）

任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」にて、11月20日発売予定のNintendo Switch 2用レースゲーム「カービィのエアライダー」の操作方法を公開した。

マシンは基本的に自動で前方に進み、スティックで進行方法の左右を操作する。Bボタンを押すことでブレーキがかかり、カーブでブレーキをかけることでドリフト。ドリフト中は「チャージ」がたまり、ボタンを離すとチャージが開放され加速する。

また、多くのマシンは滑空が可能となっており、滑空中はスティックを下に倒すと上に浮かび、前に倒すと降下する。姿勢を制御して地面と平行に着地することで「ナイス着地」となり、スピードアップする。

加えて専用のゲージが溜まった際にYボタンを押すことで「スペシャルワザ」が発動。スペシャルには周りを攻撃するものや加速するものなどが用意されており、カービィのみ4種類のスペシャル技が用意されている。

なお、操作についてはゲーム内に「教習所」が用意されており、ここで操作方法を学ぶことが出来る。

【カービィのエアライダー Direct 2025.8.19】

