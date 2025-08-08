『たべっ子どうぶつ』ぺがさすちゃん＆らいおんくん “たっとん” 化／アスパラくんは長〜いものを収納♪
ギンビスのお菓子「たべっ子どうぶつ」たちが活躍する映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』に登場したぺがさすちゃんとお馴染みのらいおんくんが、ふわふわ可愛いぬいぐるみ「たっとん」になってやってきた♪ 同じくギンビスのお馴染みのお菓子「アスパラガスビスケット」のグッズにもご注目！
☆もふもふ感がたまらない ”たっとん” など新作グッズをチェック！（写真10点）＞＞＞
映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』で人気のキャラクターを使用した、SNSでも話題の ”おっとり癒し系ぬいぐるみ” 「たっとん」が限定登場！
体験型POP UP SHOP「たべっ子どうぶつ祭り」にやってくる。
ギンビスのロングセラー ”どうぶつ型ビスケット” 「たべっ子どうぶつ」。かわいらしい動物の形に焼き上げた、うす〜いサクサクのビスケットが人気のお菓子だ。
そんな「たべっ子どうぶつ」のキャラクターたちは、グッズに映画にと大人気。このたび、 ”おっとり癒し系ぬいぐるみ” ＜たっとん＞が夢のコラボレーションした「たべっ子どうぶつ たっとん ぺがさすちゃん」「たべっ子どうぶつ たっとん らいおんくん」がヴィレッジヴァンガード限定でリリースされる。
「たっとん」は、ふわふわな毛並みに両足で立つぬいぐるみというのが特徴。足底をトントン整えてあげると立たせてあげやすくなります♪
そして同じくギンビスのロングセラービスケット「アスパラガスビスケット」のグッズも限定登場！
ふわふわの<たっとん>素材を使用した「ペンケース アスパラくん」や「たっとん ミニアスパラくん」がラインナップ。
「たっとん ミニアスパラくん」はミニサイズだけどちゃんと立ってくれます！
体験型POP UP SHOP「たべっ子どうぶつ祭り」の開催スケジュールは以下の通り。
・富山県イオンモール高岡：2025年8月8日（金）〜8月17日（日）
・大阪府 イオンモール四條畷：2025年8月8日（金）〜8月17日（日）
・愛知県 イオンモール扶桑：2025年9月13日（土）〜9月23日（火・祝）
・北海道 三井アウトレットパーク札幌北広島：2025年9月20日（土）〜9月28日（日）
さらに、POP UP SHOP「たべっ子どうぶつランド by VILLAGE VANGUARD」も開催決定！ 公式サイトにて情報が公開されていくので、チェックしてみてね。
（C）ギンビス
