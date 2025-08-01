ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÄÅÇÈ·ÙÊóÈ¯ÎáÃæ¤Ë¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¡×¤ÈÆÝµ¤Åê¹Æ¤Ë¹ñÌ±·ãÅÜ¡ÖÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
¡¡7·î30Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎX¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ô²Æì¸©¤ÎÆ¦µ¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ÁíÍý´±Å¡¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆÝµ¤¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÅê¹Æ
¡Ö²Æì¸©¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬²ÆµÙ¤ß¤Ëµ¼Ô¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡ÈÆ¦µ¼Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁíÍýÂç¿Ã´±Å¡¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢²Æì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤äÎÎÅÚ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ËÜÅÚÉüµ¢Á°¤«¤é¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡£´±Å¡¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²ÆìÌ±ÍØ¤äÎ°µåÉñÍÙ¤òÈäÏª¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢´Õ¾Þ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ô¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¡ÖÆÝµ¤¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÆ°¤ò¸ì¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï30Æü¤Î¸á¸å4»þ¤³¤í¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥í¥·¥¢¶ËÅì¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¤Î²¹ç¤ÇµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¤Çµ¯¤¤¿º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤Ç¤·¤¿¡£È¾Åç¤Ç¤Ï4m¤â¤ÎÄÅÇÈ¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬X¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤â¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä°ËÆ¦½ôÅç¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ËÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤´Ö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£Å´Æ»¤â±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¿¼¹ï¤Ç¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤âÂ¿¿ô½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÈòÆñ½ê¤ÇÉÔ°Â¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¤Þ¤º¤ÏÄÅÇÈ¤Î·ï¤À¤í¡Ä¡Ä¡£ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Õ
¡Ô·ÙÊóµé¤ÎÄÅÇÈ¤¬Íè¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÄÅÇÈ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÁ´¤¯¿´²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Õ
¡ÔÂÀÊ¿ÍÎ¤Û¤ÜÁ´°è¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó½Ð¤Æ¤ë¤Î¤ËÆÝµ¤¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Õ
¡Ôº£¤ÏÄÅÇÈ¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡£¿´¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¼óÁê´±Å¡¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄÅÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¾ðÊó¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ÙÊó¤¬È¯ÎáÃæ¤Ç¤¢¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÝµ¤¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ÛµÞ»öÂÖ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¤âºÇÂç¸Â¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£