外はカリッと、中はモッチリ！ 甘みと塩味のバランスが秀逸な、焼き立てフィナンシェを召し上がれ（東京・清澄白河）

Day(東京・清澄白河)

焼きたてフィナンシェ 写真:お店から

2025年2月、清澄白河駅から徒歩8分ほどの場所に、スペシャルティコーヒーと焼き立てフィナンシェを提供する「Day」がオープンしました。近隣で人気を得ている古民家を改装したレトロモダンなレストラン「Lol.(ロルドット)」の姉妹店になります。「Lol.」の立ち上げの時から在籍している古賀稔明氏が、同店の責任者とバリスタを務めます。パティシエとして腕を振るう郄橋智大氏は、大阪の洋菓子屋を経験後、星付きレストランにて数年間従事。その後、大阪などのレストランでシェフパティシエを務め、昨年12月にチームに加わりました。バリスタとパティシエが揃い、物件の縁もあったため、「Lol.」にも近い清澄公園の目の前にカフェをオープンしました。

緑を眺められる窓からは明るい日が差し込みます 写真:お店から

新店舗の内装は、モルタル、ウッド、白をベースにした「Lol.」と近しい雰囲気。11席ある2階のイートインスペースは、3階まで吹き抜けになっていて、開放感があります。前の道路は電柱や電線がないため、何にも遮られることなく清澄公園の緑が楽しめるのが素敵ですね。店内はペット同伴OKです。

焼きたてフィナンシェ 写真:お店から

看板商品の「焼きたてミニフィナンシェ」(85円・5個〜)は、フランス産の発酵バターとてんさい糖を使用し、マルドンのシーソルトで仕上げることで、甘みと塩味のバランスが良い一品。甘すぎず香り豊かなフィナンシェは、一度味わえば虜になってしまいそう。期間限定の「狭山抹茶 丹波大納言」や「アールグレイオレンジ」も見逃せません。テイクアウトでも食べやすい、一口サイズがうれしいですね。

クロワッサン 写真:お店から

「Lol.」で人気の「クロワッサン」500円、ランチタイムにはクロワッサンにイタリア産ハムとレモン香るベシャメルソースをサンドしたクロックムッシュに、キャロットラぺを添えた「クロックムッシュプレート」1,200円がおすすめです。

クロワッサンやフィナンシェに合う「“Day”コーヒー」700円は、フルシティのブラジル産コーヒー豆をベースにしたブレンドをハンドドリップで1杯ずつ丁寧に入れています。コーヒーの苦みとコク、フィナンシェの甘みと塩味の相性は抜群です。



大人のプリン 写真:お店から

北海道産生クリームを使用した「大人のプリン」500円は、コーヒー屋さんのプリンをイメージし、カラメルの代わりにエスプレッソを使用したコーヒーゼリーをのせています。コーヒーゼリーには加糖せず、プリンと合わせて食べても後味にコーヒーの香りが残るよう作られています。クリーミーで優しい甘さのプリンは、ほっと一息つけるコーヒータイムにぴったり。

「Dayのピクニックセット」2,500円 写真:お店から

新メニューの「Dayのピクニックセット」2,500円は、レモンクロックムッシュやトリュフクロックムッシュ、フルーツサンド、あんバターサンド、焼き立てフィナンシェなどが入った、2人用ランチにぴったりのセットです。これからの季節、公園でのピクニックなどにも重宝しそう。こちらも期間限定なので、予約希望の方はお店のInstagramのDMから。

目の前にある清澄公園の自然を楽しみながらコーヒー、フィナンシェが楽しめる「Day」。朝7時から営業しているので、朝食やランチ、コーヒーブレイクにと、さまざまなシーンで利用できそう。個性的なカフェが多くある清澄白河に、また新たな魅力のお店が誕生しました。

食べログレビュアーのコメント

焼き立てフィナンシェ・ “ Day ” コーヒー 出典:ゆっきょしさん

『■焼き立てフィナンシェ 300円

オーブントースターでリベイクして、

10分程でモノをゲットであります。

フランスのパンプリー社のバターを

使用し、マルドンの塩を仕上げに

振りかけると言う、材料に拘った

美味しいフィナンシェでありまする〜♫』(ゆっきょしさん)

クロワッサン・フィナンシェ・カフェラテ 出典:miel_0さん

『カリッと焼き上がったフィナンシェは

一口食べるとバターの香りがふわっと広がって

めちゃめちゃ美味しい!

店内は1階にレジ、

2階がイートインスペースになっていて

・2人掛けテーブル ×2

・4人掛けテーブル ×1

・カウンター席 ×3

席数は多くないですが

天井が高くて窓から公園が見えて

すごく開放的で気持ちいい空間でした』(miel_0さん)

※価格は税込。

※フィナンシェのサイズは4月12日よりミニサイズに変更しています。

<店舗情報>◆Day住所 : 東京都江東区清澄2-3-18TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

