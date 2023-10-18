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¤Á¤Ê¤ß¤Ë2021Ç¯5·î¤Ë¥¤¥ó¥É¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ë¥³¥¦¥â¥ê¤¬¿¯Æþ¤·¡¢µ¡Æâ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÁû¤®¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±µ¡¤ÏÎ¥Î¦¸å30Ê¬¤Ç½ÐÈ¯ÃÏ¤ØµÕÌá¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²èÁü¤Ï¡ØiDNES.cz¡¡2023Ç¯10·î10ÆüÉÕ¡ÖIgnorovali varování. Turisté v Plzni nezavřeli okna, ráno měli v pokoji stovky netopýrů¡×¡ÊCredit:DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň¡Ë¡Ù¡ØOne Mile at a Time¡¡2021Ç¯5·î29ÆüÉÕ¡ÖBat Causes Newark-Bound Air India Flight To Divert¡×¡Ù¡ØNew York Post¡¡2021Ç¯9·î29ÆüÉÕ¡ÖIllinois man who awoke to find a bat on his neck dies of rabies: health officials¡×¡Ù¡Øสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว¡¡2022Ç¯11·î8ÆüÉÕFacebook¡Öครูสาว ไลฟ์ขอโทษ รับคิดน้อย ขาดสติ¡×¡Ù¡ØJ¡¡2022Ç¯3·î5ÆüÉÕTwitter¡ÖI¡Çm at the Batman movie and there are real bats in the theater¡×¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡MasumiMaher¡Ë