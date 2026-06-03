今すぐ【セブン-イレブン】へ走れーーーッ♡ 食べたら沼？！「新作スイーツ・アイス」

【セブン-イレブン】では、頑張った日のご褒美にぴったりな「新作スイーツ・アイス」を販売中。今回は、スイーツブロガーやアイス好きインスタグラマーがおすすめする商品をピックアップしました。手頃な価格で買えるので、ぜひ試してみてください。

ケーキみたいなクレープ

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「口に入れた瞬間、幸せの鐘が鳴ります」と興奮ぎみに紹介するのが5/12発売の「もっちもち食感クレープ ショートケーキ仕立て」\270（税込）です。スポンジ・苺ソース・ミルククリームを「もっちもち食感」（公式サイトより）のクレープ生地で包んだショートケーキのようなクレープ。ワンハンドで手軽に食べられるのが魅力です。@sujiemonさんいわく「苺の甘酸っぱさ」がポイントとのこと。

ふんわりしっとり生地がおいしい！

粉糖たっぷりのまあるいフォルムがかわいいこちらは、5/5発売の「まーるいミルククリームサンドケーキ」です。シフォンケーキでクリームをサンドしたスイーツで、@sujiemonさんいわくケーキ生地は「極ふわ & しっとりの食感」だそう。ホイップは甘さ控えめで「全体的にバランス良い」と絶賛しています。価格は\205（税込）。サンド系スイーツが好きな人は、試してみる価値ありです。

話題のお茶アイス

アジアンテイストのおしゃれなパッケージが目を引くこちらは、セブン限定で販売されている「ハーゲンダッツ クリーミー 鉄観音ミルクティー」です。コーンタイプのアイスで、ワッフルコーン・アイス・チョココーティングすべてに烏龍茶の一種である鉄観音が使われています。365日アイスを食べるという@miki__iceさんいわく「中国茶の華やかな香りを楽しめる」とのこと。お茶好きは要チェックです。価格は\413（税込）。

まるでプリンなアイス

@miki__iceさんが「これ本当好き」「低カロリー低価格」と激推しするのが、5/5発売の「アンデイコ イタリアンプリンアイスバー」です。固めのイタリアンプリンを再現したアイスバーで

@miki__iceさんいわく「食感はねっちりむっちりで、固さはありつつ表面はなめらか」だそう。卵のコクや洋酒の風味も感じられるとのことで、ちょっぴり贅沢な気分になれそうです。\183（税込）で販売されています。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A