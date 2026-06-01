国内はニューウェルブランズ・ジャパンが運営するアウトドアブランド「コールマン（COLEMAN）」が日本上陸50周年を迎えた。それを記念し、東京国立博物館で記念メディア発表会を開催。7月から順次公式オンラインストアと直営店舗で販売する50周年記念シリーズ「50 リミテッド」を初披露した。あわせて教育・保育評論家で東京大学名誉教授の汐見稔幸氏、モデル・タレントのmai氏、ニューウェルブランズ・ジャパンの根本昌幸コール