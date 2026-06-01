国内はニューウェルブランズ・ジャパンが運営するアウトドアブランド「コールマン（COLEMAN）」が日本上陸50周年を迎えた。それを記念し、東京国立博物館で記念メディア発表会を開催。7月から順次公式オンラインストアと直営店舗で販売する50周年記念シリーズ「50 リミテッド」を初披露した。あわせて教育・保育評論家で東京大学名誉教授の汐見稔幸氏、モデル・タレントのmai氏、ニューウェルブランズ・ジャパンの根本昌幸コールマン事業部マーケティング・ディレクターによるトークセッションを実施し、自然体験が子どもの成長に与える影響や、これからのアウトドアの役割について語り合った。

【画像をもっと見る】

挑戦を続けるブランドの想いを表現

コールマンの定番アイテムであるバッグ類とアウトドアアイテムに、限定カラーと周年ロゴをあしらった特別仕様のシリーズ。デザインには、春の明け方の空をイメージした限定カラー「春暁」を取り入れたほか、周年ロゴのテーマである日本の伝統文様「桜亀甲」に着想したモチーフをプリントグラフィックに採用。亀甲には「長寿」や「縁結び」を、桜には「新たな始まり」の意味を込め、これまで築いてきた人とのつながりを大切にしながら、次の50年へ向けて挑戦を続けるブランドの想いを表現したという。

バッグカテゴリーでは、ドキュメントスリーブや2つのフロントポケット、伸縮性のあるエラスティックコードを備えたバックパック「50 リミテッド ウォーカー33」（約33L、8800円）と「50 リミテッド ウォーカー25」（約25L、7920円）、ウエストバッグとショルダーバッグの2wayで使用できる「50 リミテッド ウォーカーポーチ」（4290円）をラインナップする。

アウトドアアイテムでは、遮光性に優れた「ダークルームテクノロジー」を搭載し、日差しによる温度上昇を抑えるポップアップ式シェード「50 リミテッド クイックアップシェードDR」（1万3970円）や、中綿入りで表面に撥水加工を施した「50 リミテッド ピクニックマット」（6380円）、人気ハードクーラー「テイク6」の使用を継承しながら容量を拡大した「50 リミテッド テイク9」（3410円）、定番ワゴンをアップデートし、従来モデルより収納時の高さを約15cm削減、本体重量も約1.7kg軽量化した「50 リミテッド アウトドアワゴンNX」（1万7600円）、計18通りから最適な座り心地に調整可能な「50 リミテッド レイチェアNX18」（1万6170円）の計5アイテムを揃える。

トークセッション：「子どもの成育と自然体験の関係」

トークセッションのテーマは、「子どもの成育と自然体験の関係」。教育・保育の視点から見る自然体験の重要性や、キャンプをはじめとするアウトドア活動が子どもの成長にもたらす効果、都市部における自然との接点づくりの必要性などについて、それぞれの立場から意見を述べた。

質疑応答では、都市化や経済格差によって自然体験の機会が失われつつある現状についても議論が行われた。