FIFAワールドカップ2026北中米大会（6月11日開幕）に臨むサッカー日本代表は28日、千葉県千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで合宿3日目を行い16人でのミニゲームなどで汗を流し、調整した。 合宿に合流したMF田中碧（リーズ）がインタビューに応じ、大会への意気込みを語った。 【サッカーW杯】FIFAワールドカップ2026 北中米大会｜決勝トーナメント・グルӦ