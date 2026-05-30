【サッカー】MF田中碧 三笘薫の背番号7を背負い大会へ「チームの団結が鍵になる」

FIFAワールドカップ2026北中米大会（6月11日開幕）に臨むサッカー日本代表は28日、千葉県千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで合宿3日目を行い16人でのミニゲームなどで汗を流し、調整した。

合宿に合流したMF田中碧（リーズ）がインタビューに応じ、大会への意気込みを語った。



【日本代表 FIFAワールドカップ2026 北中米大会 選出メンバー】

GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ）

DF

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シントトロイデン）

板倉滉（アヤックス）

渡辺剛（フェイノールト）

冨安健洋（アヤックス）

伊藤洋輝（バイエルン）

瀬古歩夢（ル・アーヴル）

菅原由勢（ブレーメン）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

MF/FW

遠藤航（リヴァプール）

伊東純也（ゲンク）

鎌田大地（クリスタル・パレス）

小川航基（ナイメヘン）

前田大然（セルティック）

堂安律（フランクフルト）

上田綺世（フェイノールト）

田中碧（リーズ）

中村敬斗（スタッド・ランス）

佐野海舟（マインツ）

久保建英（レアル・ソシエダ）

鈴木唯人 （フライブルク）

塩貝健人 （ヴォルフスブルク）

後藤啓介 （シントトロイデン）



＜日本代表 FIFAワールドカップ2026 グループF 試合日程＞

■vs オランダ代表

試合日：2026年6月14日(火)

キックオフ：15:00（日本時間15日 5:00）予定

会場：Dallas Stadium（ダラス/アメリカ）

■vs チュニジア代表

試合日：2026年6月20日(土)

キックオフ：22:00（日本時間21日 13:00）予定

会場：Estadio Monterrey（モンテレイ／メキシコ）

■vs スウェーデン代表

試合日：2026年6月25日(木)

キックオフ：18:00（日本時間26日 8:00）予定

会場：Dallas Stadium（ダラス/アメリカ）