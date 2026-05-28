「籍を入れて、相手を『私のもの』『あなたのもの』と所有される感覚がどうしても苦手なんです」。歌手の北山みつきさんは日本人との2度の結婚を経て、一夫多妻制のお国柄を持つサンコンさんの第3夫人になる道を選びます。日本の法律上は婚姻関係になれないにも関わらず、2018年、あえてパートナーであることを公表した理由とは。 【写真】サンコンさんもノックアウト？浜辺で50代後半とは思えないスタイルを披露する