日本の約8割の地方から都会へ若年女性が流出する現状を、ある女子大生は「地方は江戸時代」と表現しました。就職活動での性別における役職の分担や、冠婚葬祭で女性だけが働き続ける風習、そして「結婚は？」と繰り返される挨拶代わりの干渉。これまで120人以上のヒアリングをしてきた山本蓮さんが、地方からの脱出を願う女性たちが直面する、日常の違和感の実態を浮き彫りにします。 【写真】「わかる！」と共感の嵐を呼ん