【モデルプレス＝2026/05/22】マクドナルドは「もものスムージー」と、新商品「マスカットスムージー」を5月27日より期間限定で販売。あわせて、5月26日から放映予定の新TVCMに、あのと齊藤なぎさが登場することがわかった。【写真】マック新TVCMに登場した元アイドル美女◆マック、新作登場“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージのもと、「もものスムージー」、「マスカットスムージー」が期間限定で登場。「ももの